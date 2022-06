Márcio Pereira é nomeado novo Secretário de Turismo do Acre

Uma colisão entre um veículo e uma motocicleta deixou Yara Adriana Martins, de 43 anos, gravemente ferida na manhã deste domingo, 26, na Estrada do Francisco, em frente ao Vale do Açaí, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Yara trafegava em uma motocicleta de cor preta na estrada quando inesperadamente colidiu com um veículo. Com impacto, a motociclista foi arremessada e colidiu fortemente com a cabeça no assalto e desmaiou.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Yara entubada ao Pronto-Socorro de Rio Branco. De acordo com o médico do SAMU, o estado de saúde da paciente é gravíssimo, pois sofreu um traumatismo crânio encefálico.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito isolaram o local do acidente para os trabalhos de perícia.