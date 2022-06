Influenciadoras do Acre participam do São João da Thay, no Maranhão

O deputado federal Alan Rick (União Brasil) entregou nesta segunda-feira, 27, três mesas cirúrgicas e três focos cirúrgicos para o Pronto Socorro de Rio Branco. Os equipamentos foram adquiridos pelo governo do Estado, através da Secretaria de Saúde – SESACRE, com parte do recurso de emenda destinada pelo parlamentar no valor de R$ 500 mil. Nos próximos dias, ainda será entregue um ventilador pulmonar e uma caminhonete, também frutos de emenda do deputado.

A diretora do Pronto Socorro agradeceu a sensibilidade de Alan Rick diante da necessidade de estruturar o centro cirúrgico do hospital. “Esses equipamentos vão nos ajudar muito, vão agilizar as cirurgias. A gente só tem a agradecer ao deputado por essa emenda que garantiu a compra desses equipamentos que chegam em boa hora.” – disse.

A diretora de planejamento da Secretaria de Saúde, Alissandra Santos, explicou que a emenda foi destinada em 2019 e agora, após os trâmites burocráticos, a entrega se concretiza. “As unidades carecem dessa estruturação e o Alan é a mão amiga da saúde, que nos atende, que nos acolhe e a gente tem conseguido graças a Deus correr atrás da execução das emendas e a resposta é essa. Os equipamentos estão chegando, estão estruturando e vem mais por aí” –afirmou.

Alan Rick também já garantiu R$ 1,4 milhão para aquisição de equipamentos e veículos para o mutirão de cirurgias.

“Responder a necessidade do Pronto-Socorro com esses equipamentos que vão aumentar a capacidade de atendimento me dá muita alegria. Ajudar a nossa população é a minha missão e eu tenho dedicado o meu mandato a melhorar a rede de atendimento de saúde do nosso estado e dos municípios. Graças a Deus podemos entregar, hoje, essas mesas e focos cirúrgicos que vão ser fundamentais para o nosso PS” –concluiu.

Veículo para a ACALFA

A Associação Cristã Alfa (ACALFA) recebeu, nesta segunda-feira, 27, o segundo veículo, fruto de emenda destinada pelo deputado federal Alan Rick ao fortalecimento da rede de assistência social do Acre. Ao todo, 15 veículos foram entregues a entidades de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, frutos de emendas do parlamentar que somam R$ 3,5 milhões. O recurso também contempla a aquisição de equipamentos que têm previsão de entrega para esta semana.

São 20 entidades beneficiadas, entre elas instituições não governamentais e da própria rede de assistência do estado.