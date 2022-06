Governador assina ordem de serviço para alargamento da rodovia AC-405

A obra da rodovia AC-405, que está sendo duplicada pelo governo do Estado em Cruzeiro do Sul, terá nova etapa. A via está sendo revitalizada desde o bairro da Cohab até o aeroporto da cidade, com cerca de 12 quilômetros de extensão. A ordem de serviço para o trecho entre o aeroporto e a rotatória que dá acesso aos municípios de Mâncio Lima e Rodrigues Alves foi assinada nesta segunda-feira, 27, na sede do Deracre pelo governador Gladson Cameli.

Nesta nova etapa já iniciada, não haverá duplicação e sim o alargamento da via, calçadas e ciclovias no trecho de 10 quilômetros. “Essa estrada continua a gerar emprego e renda e é muito importante para toda a região. A AC-405 leva ao aeroporto, Igarapé Preto, municípios de Mâncio Lima e Rodrigues Alves e ao Parque Nacional da Serra do Divisor”, ressaltou Cameli.

A etapa que está em andamento conta com recursos de R$ 36 milhões, resultado de renegociações de dívidas do governo do Estado. Já nesta fase que está começando, o investimento é de R$ 18 milhões, garantidos pelo senador Márcio Bittar, atualmente licenciado.

O governador lembrou que ao assumir o governo encontrou a sede do órgão em Cruzeiro do Sul em estado de abandono e 300 equipamentos inservíveis. Destacou que, para conseguir fazer obras, teve que recuperar máquinas e comprar novos maquinários. “Não quero ser o cara não. Mas estou trabalhando para melhorar a infraestrutura do Acre e essa estrada é um dos exemplos disso”, concluiu.