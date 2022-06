Edital Sesacre: concurso oferece 622 vagas com salários de R$ 1.392,81 a R$ 6.561,76

O pequeno Heitor Raphael de Oliveira, 1 anos e 4 meses, veio a óbito na manhã deste domingo, 26, em decorrência, supostamente, do vírus sincicial respiratório – síndrome respiratória grave, nas dependências do Pronto-Socorro de Rio Branco. Caso a suspeita se confirme, chega a 11 o número de óbitos em decorrência do vírus no Acre.

Bastante abalada com o falecimento do filho, a mãe da criança, Bianca Aguiar de Oliveira, 19 anos, conversou com a reportagem do ac24horas e afirmou que Heitor veio a óbito em decorrência da doença e que houve negligência do Estado. “Ele estava com falta de ar e tossia bastante. Eu nunca havia visto ele assim. Na UPA de Sobral, a mulher encaminhou ele ao Hospital da Criança. No caminho, ele teve duas paradas cardíacas e morreu”, ressaltou.

De acordo com mãe, a criança estava doente havia pouco mais de 4 dias, contudo, recebeu atendimento, porém, não melhorou e teve insuficiência respiratória na manhã deste domingo. “Ele estava gripadinho e foi ao médico. Na Upa, deram xarope e dipirona. Ele começou a se sentir mal ontem a noite”, explicou.

Bianca reclamou do diagnóstico dado pelo médico na certidão de óbito. “Eles alegaram causa desconhecida, eu acho que foi causa respiratória, mas não querem assumir”, declarou.

O outro lado

Em contato com a diretora do Pronto-Socorro, Dora Vitorino, a profissional disse que a criança já havia chegado ao hospital em estado gravíssimo, contudo, não soube precisar se a morte ocorreu por síndrome respiratória. Vitorino pediu que a reportagem procurasse o médico pediatra que atendeu a criança identificado por Gibson, no entanto, o profissional não atendeu ao telefonema.

Veja o vídeo: