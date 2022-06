Alan Rick entrega equipamentos ao PS e veículo para Associação Cristã

O Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre participa, de 25 de junho a 1º de julho, de uma missão técnica do programa Del Turismo no estado da Baviera, na Alemanha. Idealizada e financiada pela organização BBW Internacional e pela Secretaria de Assuntos Econômicos da Baviera, a agenda tem como foco principal acrescer os conhecimentos e conceitos sobre o turismo sustentável e munir os participantes de exemplos de boas práticas e ferramentas de gestão sustentável.

Tíssia Veloso, coordenadora do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento, é a representante do Acre na missão técnica, que conta também com participantes do Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Norte. Eles viajarão por seis municípios do principal destino de viagens de turismo para os alemães, a Baviera.

A programação inclui visitação em locais de referências no turismo da região, palestras sobre sustentabilidade, cooperativismo, regionalidade e o futuro do turismo. De acordo com Anne Oertel, coordenadora da BBW Internacional e realizadora da viagem, a missão é extremamente importante.

“É uma oportunidade de ver novas e outras experiências num país distante, mas também com semelhanças na forma de viajar. Na maioria das vezes, as soluções para problemas podem ser encontradas ao decorrer da história do lugar e como aquela comunidade ou localidade encontrou novas formas de enxergar determinados problemas e resolvê-los. Por exemplo, analisar o que alguns municípios têm passado com o turismo de massa aqui na Alemanha pode ser interessante para destinos do Brasil que ainda não sofrem com isso, mas que, eventualmente, podem aprender com os erros e trabalhar para prevenir tais desafios”, destaca Oertel.

Além disso, a coordenadora da BBW Internacional argumenta que esse tipo de intercambio é favorável especialmente para criar uma rede de contato entre o Brasil e a Alemanha e até entre os próprios participantes, que acabam não só tendo novas experiências em um país estrangeiro, mas também irão dividir entre si suas próprias experiências e desafios. “Tudo isso junto tem o poder de criar novas ideias e gerar frutos muito positivos para o turismo no Brasil”, acrescenta.

DEL TURISMO – O programa Del Turismo visa à implementação de uma política de turismo no estado, por meio de um modelo de gestão capaz de contribuir para o desenvolvimento sustentável local e garantir a continuidade dos projetos de interesse da comunidade, contribuindo para uma melhor qualidade de vida nos municípios. A iniciativa é fruto de uma parceria entre Fórum, Câmara Técnica do Turismo e entidades empresariais alemãs, com participação da comunidade, poder público e iniciativa privada.

Assessoria FIEAC