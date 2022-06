Palácio não confirma Márcia como vice de Gladson

Uma fonte do Palácio Rio Branco negou ontem que o governador Gladson Cameli (PROGRESSISTAS) tenha oficializado Márcia Bittar (PL), ex-mulher do senador Márcio Bittar (União Brasil) como sua futura vice na chapa para disputar as eleições deste ano. O que ele teria dito, segundo a fonte, é que gostaria de ter Márcia na sua chapa majoritária, porém, não afirmou se para o Senado ou mesmo vice, o que é diferente de ter confirmado que ela seria sua vice. “O governador não vai abrir mão do direito de escolher o vice que mais lhe convier, não só politicamente”, informou.

Segundo fontes do Palácio, o governador tem feito de tudo para que o senador Márcio Bittar esteja com ele nos palanques. O considera um aliado fiel e imprescindível no processo de reeleição. Porém, considera que é muito cedo para o desfecho da chapa majoritária que poderá ter vários candidatos ao Senado como por exemplo Mailza Gomes (PP), Alan Rick (União Brasil) e Márcia Bittar (PL). Quanto ao vice, passa por questões muito particulares em função do que vem acontecendo entre ele e o atual vice-governador. A COLUNA tentou ouvir o senador Márcio Bittar, mas não foi possível o contato.

“O desordenado amor por si mesmo é a origem de todos os pecados”. (São Tomás de Aquino)

. Lideranças evangélicas tem um precioso diamante político em mãos, a Dra. Suellen Carlos, é só lapidar.

. O bom da democracia é que permite a depuração e aperfeiçoamento do sistema de da própria sociedade através do voto.

. “Varre, varre vassourinha…”

. O debate agora é sobre saúde, na eleição passada, de 2018, o problema principal era segurança pública.

. É sempre assim, faz parte!

. O PT terá candidatos a deputado estadual em todos os municípios possíveis para que o partido saia fortalecido das urnas.

. Em Brasiléia, por exemplo, o dirigente Joãozinho Pacífico, vai concorrer por determinação da executiva estadual.

. Se desagrada A ou B o problema é de quem criou o problema, certo Macunaíma?

. Nunca do PT, muito menos do ex-senador Jorge Viana.

. O PT, na verdade, já fez concessões demais aos seus queridos e amados prefeitos; fosse em tempos passados o professor teria expulsado uns três.

. O professor é o professor!

. “Por que falas por parábolas”?

. “Para que ouçam e não entendam”, por que aos pequeninos é dado o conhecimento…”

. “Que pequeninos, os pobres”?

. “Não, os pobres de espírito, os humildes e os quebrantados de coração”

. Diálogo de Jesus de Nazaré com seus seguidores.

. A vida é um enigma, bom dia!