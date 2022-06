Secretário de Bocalom está na UTI do Santa Juliana e vai precisar receber pontes de safena

A sessão da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) realizada nesta quinta-feira, 23, marcou a despedida do desembargador Pedro Ranzi do órgão. No final deste mês, Ranzi recebe a aposentadoria, depois de completar os 75 anos de idade e 34 de carreira jurídica.

O magistrado gaúcho, natural de Espumoso, interior do Rio Grande do Sul, é dono de uma extensa contribuição, não apenas para o Judiciário acreano, mas ao Estado do Acre, pois ocupou cargos públicos como secretário e prefeito em Cruzeiro do Sul, assim como de professor na Universidade Federal do Acre (Ufac).

Na Ufac, Ranzi se formou em Direito. Na cidade acreana de Cruzeiro do Sul foi Secretário Geral do Município em 1970 e prefeito no ano seguinte. No âmbito acadêmico, coordenou o curso de Direito da UFAC e chefiou a assessoria jurídica da mesma Universidade.

Em entrevista realizada pela Gerência de Comunicação do TJAC (DIINS/GECOM), ele disse que é difícil fazer uma medida dos 34 anos de atuação na Justiça acreana. “Não tem como quantificar, são muitos anos, 34 anos de julgamentos”, afirmou.

Ranzi presidiu a última sessão como membro da Câmara Criminal prestando homenagens a colegas do meio jurídico, agradecendo a todos por meio de seus dois colegas no órgão julgador, os desembargadores Samoel Evangelista e Denise Bonfim, oferecendo a eles placas de agradecimento.

A desembargadora Denise Bonfim agradeceu e disse o quanto vai sentir saudades de encontrá-lo todo dia cedo.

“Eu só quero agradecer a convivência, desde que entrei no Poder Judiciário em 1993, você só me ajudou esse tempo inteiro. Aprendi muito contigo, quando entramos, não sabemos de nada e você era o juiz da Vara de Tóxicos, Delitos e Trânsito, e você me ensinou muito. Nós nos socorríamos de ti e você sempre nos ajudou”.

O procurador de Justiça Sammy Lopes também reconheceu a conduta e postura do desembargador, usando versos do escritor Bertolt Brecht.

“Há homens que lutam um dia e são bons, há outros que lutam um ano e são melhores, há os que lutam muitos anos e são muito bons. Mas, há os que lutam toda a vida e esses são imprescindíveis”.

Depois de uma longa manhã de trabalho, com vários julgamentos, sustentações orais, onde os advogados e advogadas também aproveitavam para prestar homenagens ao magistrado, Pedro Ranzi declarou encerrada a sua última sessão à frente da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre.

Com informações do Portal do TJAC.