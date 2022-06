Exposições, baile, arraial e muito mais: saiba onde aproveitar o fim de semana em Rio Branco

Quem busca opções de lazer e entretenimento neste final de semana em Rio Branco, tem à disposição diversas celebrações que movimentam os espaços públicos e privados da cidade.

O ac24horas separou as melhores atrações para se divertir. Acompanhe.

– Circuito Junino

A última etapa do 14° Circuito Junino de Rio Branco será realizado entre os dias 24 a 26 de junho no estacionamento do Arena da Floresta, região do Segundo Distrito da capital.

A festividade conta com shows de bandas locais, concurso das quadrilhas juninas, praça de alimentação com comidas típicas e muita diversão.

– Seminário de Saúde Indígena

Nesta sexta-feira, 24, das 8h as 17h30, é realizado o 1° Seminário de Saúde Indígena na Universidade Federal do Acre. Com palestras de diversos povos, a iniciativa conta ainda com exposição e venda de artesanatos.

– Exposição de figurinos alusivos às festas juninas

O Via Verde Shopping recebeu na última quinta-feira, 17, a exposição dos figurinos de arraial das quadrilhas Sassaricano na Roça, Matutos na Roça, Pega-Pega e Malucos na Roça, que estarão disponíveis para visitação até o dia 30.

– Arraial Literário da Biblioteca Pública

O primeiro Arraial Literário da Biblioteca Pública Adonay Barbosa dos Santos, acontece neste sábado, 25, das 16h às 20h, no centro de Rio Branco, em frente a Praça da Revolução.

O evento prepara uma programação repleta de atrações, como exposição de livros, correio elegante, bingo, pescarias, contação de histórias, sarau, música ao vivo, entre outras atividades.

– Recanto FoodBeer

No Recanto FoodBeer, bar e restaurante na Estrada Dias Martins, neste sábado, 25, tem o esquenta oficial para o show da Luísa Sonza com o“Baile da Loirinha”, ao som dos DJs Aldine e Belmont. Já no domingo, 26, o arraial do Recanto prepara um bingo beneficente, com comidas típicas e barraca do beijo, com os DJs Nareza e Neto Barcelar.

– Arraial da República Gourmet

Mês de arraial é mês de festa. A República Gourmet prepara dois dias com muita música boa e cerveja gelada. No sábado, 25, o comando fica com a cantora Thais Silva e o grupo Doce Amizade, já no domingo, Stylo Black anima a noite.

– Desande Drop Party

Com 13h de evento na Maison Borges, neste sábado, 25, a Desande Drop Party prepara dez atrações e a super sensação do momento o DJ Douth.