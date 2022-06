Consumidores do Acre terão bandeira verde na conta de luz

Reportagem do portal Brasil 61 mostra que apesar de ter registrado redução nos últimos 20 anos, a taxa de mortalidade infantil no Acre – 16 óbitos por mil nascidos vivos – ainda é maior do que a média brasileira, que é de 13,3 mortes por mil nascidos vivos, segundo os dados mais recentes do Ministério da Saúde.

A melhora no índice entre 2000 e 2019 é atribuída pelas autoridades públicas ao aprimoramento dos serviços de Atenção Primária à Saúde, como pré-natal e acompanhamento da criança no primeiro ano de vida, mas o número de médicos especialistas ainda é considerado pequeno para atender a demanda da população do estado.

Ainda segundo a mesma fonte jornalística, hoje, o Acre conta apenas com sete ginecologistas-obstetras de um total de 5.350 que atendem na Atenção Primária, que corresponde aos atendimentos feitos pelas Unidades Básicas de Saúde, nos municípios. O número de pediatras é ainda menor: cinco em um universo de 5.699 em todo país.

Para se checar se os dados divulgados batem com a realidade dos municípios acreanos é necessário se fazer um levantamento junto a todas as secretarias municipais de saúde.

Na rede estadual, a Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) diz que não é fácil de se fazer um levantamento de maneira imediata da quantidade de profissionais nessas áreas porque há profissionais efetivos que são contratados nessas especialidades e há os que possuem contratos temporários que não especificam a especialidade, mas que atuam como especialistas.

Reforço

Outra informação da matéria do portal Brasil 61 é de que, por meio do Programa Cuida Mais Brasil, os serviços de saúde no Acre ganham reforço de R$ 1,3 milhão em 2022 para fortalecer o atendimento materno-infantil no SUS, com inclusão de médicos pediatras, ginecologistas e obstetras na Atenção Primária.

O incentivo financeiro será feito em sete parcelas via Regiões de Saúde do Alto Acre, Baixo Acre e Purus e Juruá e Tarauacá/Envira.