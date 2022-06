Sexta-feira será com tempo firme e ensolarado no Acre, aponta previsão

O morador de rua José Queiroz dos Santos, de 36 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio após ser ferido com uma facada no peito. O crime ocorreu na noite desta quinta-feira, 23, na rua Baguari, no bairro Taquari, Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, José estava caminhando na rua quando um homem não identificado se aproximou e em posse de uma faca desferiu um golpe que atingiu o peito esquerdo da vítima. Mesmo ferido José ainda conseguiu caminhar até um galpão abandonado e lá pediu ajuda a sua esposa.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, José recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado em estado grave ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

Policiais Militares do 2° Batalhão estiveram no local, colheram as características do autor do crime e em seguida fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-lo, mas ele não foi foi encontrado.

O caso será investigado pelos agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).