MP acaba com o circo…e o pão?!

A justiça em todo o Brasil, inclusive no Acre, a pedido do Ministério Público, está impedindo uma verdadeira farra com dinheiro público por parte de prefeituras que contratam shows com ícones da música enquanto as cidades e serviços básicos estão muito mal. Além da presença de muitas pessoas mendigando ou com dependência química nas ruas sem que os gestores nada façam apesar do volume de dinheiro recebido.

Bem ao estilo “Pão e Circo”, criado pelo imperador romano Otávio Augusto (27 a.C. a 14 d.C.) para enganar a plebe, é comum durante as campanhas eleitorais, prefeitos e seus candidatos oferecerem aos eleitores sacolões, favores, dinheiro desviado dos cofres públicos para comprar votos, mas, também o circo. Ou seja, os mega shows pagos com o erário.

Aproveitando-se das datas festivas, principalmente dos aniversários das pobres cidades, os prefeitos contratam shows milionários para alegrar o povo e parecerem bonzinhos e competentes, angariando assim apoio e votos para seus candidatos.

Na defesa da população, o MP e a justiça acabaram com o circo em Tarauacá. É necessário observar outros municípios. Vale ressaltar a fiscalização não apenas do circo, mas também do pão. Afinal de contas, Roma é Roma, o Acre é o Acre, mas a população continua a mesma: Gostando de pão e circo!

“Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso; quem o conhecerá? (Jeremias 17:9)

. As sucessivas pesquisas com Lula na frente de Bolsonaro estão deixando a situação tensa na república.

. Quando mais o presidente Bolsonaro tenciona, mas patina sem alcançar novos eleitores, porém, fortalece a sua base mais radical que não é a maioria;

. Como não é maioria a base radical do PT ou mesmo a do Ciro.

. Para vencer uma eleição, é preciso ultrapassar as fronteiras do radicalismo.

. Quer dizer que a CGU, a PF, o MPF que investigaram e o juiz que decretou a prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, são os verdadeiros culpados da corrupção no Ministério?

. Como diz a irmã Rosa:

. Só Deus na causa, meu filho!

. Santa democracia!

. Não adianta choro, reza ou qualquer marmota, em uma democracia o que vale é o voto.

. “Aos vencidos o ódio ou a compaixão, aos vencedores as batatas”.

. A propósito, não prosperam pré-candidatos ao Senado que querem emparedar o governador Gladson Cameli a essa altura do campeonato que não vai funcionar.

. Ao decidir por um, Gladson perde dois apoios importantes para sua reeleição.

. Portanto, conforme-se!

. Se Jéssica Sales não disputar o Senado, para quem vai o apoio da família Sales?

. Bom dia!