Em duas semanas, casos de Covid-19 aumentam 259% no Acre

No Acre, a terceira semana de junho acumula 176 novos casos de Covid-19 contra 49 na 2ª semana, segundo um levantamento do ac24horas, que leva em conta os dados de domingo a quinta-feira em ambas as semanas.

Os números representam crescimento de 259% em novos casos de Covid-19 entre um e outro período.

Somados, apenas nos dias 22 e 23, quarta e quinta-feira, foram registrados 165 novos casos. Apesar dessa explosão de novos casos, não há registro de mortes há mais de dois meses no Estado e as internações estão no nível mais baixo desde o começo da pandemia: nesta quinta, por exemplo, apenas duas pessoas se encontravam ocupando leitos de enfermaria ou UTI por causa do novo coronavírus.

Desde que o vírus se instalou no Estado, o Acre registra 330.928 notificações de contaminação pela doença, sendo que 205.485 casos foram descartados e 15 exames de RT-PCR seguiam aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre. Pelo menos 123.112 pessoas já receberam alta médica da doença.

O temor agora é a varíola dos macacos, doença que a Secretaria de Saúde já fala em “casos suspeitos”, dando a entender que há mais de um registro em investigação no Acre.

“Desde o anúncio de casos no Brasil e ocorrência de casos suspeitos no Acre, o governo do Estado ampliou a vigilância. A ações incluem reuniões com o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde Pública do Estado (Cievs) emissão de Nota Técnica para orientar profissionais da Saúde, além de monitoramento dos casos no Brasil e no Mundo”, informou a Sesacre.