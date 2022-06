Aulas para crianças de creches e pré-escola retornam segunda-feira

A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) está organizando pontos de atenção para atender casos suspeitos da doença causada pelo vírus monkeypox, a varíola dos macacos.

A iniciativa faz parte do plano de contingencia do órgão e organiza as assistências de acordo com as ocorrências clínicas, laboratoriais, farmacêuticos ou estruturais. No fluxo está descrito todo o percurso do paciente.

Para casos suspeitos, a porta de entrada serão as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), que tratarão os quadros de média complexidade, já no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), no Pronto-Socorro, serão tratados os casos graves.

“Desde a porta de entrada, classificação, que é prioritária, depois todos exames, e internação, caso necessário, e os leitos, que já estão prontos, tudo está preparado para atender os pacientes”, disse Edvan Meneses, chefe da Rede de Urgência e Emergência (RUE).

Segundo a pasta, leitos de retaguarda já estão prontos para atender pacientes da capital e do interior do Estado, além de toda a equipe multidisciplinar está sendo treinada para realizar as ações dentro dos parâmetros de biossegurança.