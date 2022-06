Aleac publica PEC que efetiva servidores temporários do ISE

Depois do repiquete histórico que elevou radicalmente o volume de água, as cabeceiras do Rio Acre vivem uma vazante drástica: em 24 horas, entre os dias 22 e 23 de junho, o nível do manancial em Assis Brasil caiu de 2,94 metros para 2,86m, e apesar de ter subido 2cm em Brasiléia encontra-se atualmente com 2,40m -nada menos que 1,10 metros abaixo do previsto para esta 2ª quinzena de junho.

Praticamente toda a Bacia Hidrográfica do Rio Acre vive dias difíceis: o Igarapé Espalha está quase 2 metros abaixo do previsto e o Riozinho do Rôla, o maior tributário do Rio Acre no município de Rio Branco, encontra-se com 1,89m enquanto o ideal seria ao menos 3m, já dentro da cota de alerta máximo.

A situação não é muito diferente em parte das bacias hidrográficas. De acordo com as cotas definidas para Plataforma de Monitoramento Ambiental, o Rio Iaco encontra-se em nível de “atenção” em Sena Madureira.

De acordo com os dados da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Povos Indígenas (Semapi) o prognóstico para o trimestre de junho, julho e agosto de 2022 é de que a chuva deverá ficar abaixo dos padrões climatológicos na faixa sul do Mato Grosso. Acima dos padrões climatológicos em Roraima, faixa norte do Amazonas, centro-leste do Amapá, região do Marajó e nordeste Paraense. E nas demais áreas da Amazônia Legal, a precipitação ficará dentro dos padrões climatológicos, inclusive no Acre.