Tempo segue firme e seco com noite amena nesta quinta-feira no Acre

O governador Gladson Cameli (Progressistas-AC) já assinou a ordem de serviço para pavimentação das ruas de Senador Guiomard (AC). Os serviços serão executados graças às emendas da senadora Mailza (Progressistas-AC) no valor de R$ 15 milhões.

“Senador Guiomard é a minha cidade. Foi lá onde iniciei minha trajetória política e olho para este município, e para todos os pequenos municípios do Acre, com muito carinho. Sempre digo que uma emenda executada é como um filho que nasce. A parceria com a prefeita Rosana, sempre preocupada em melhorar nossa cidade, é essencial. Estou convicta que será muito mais que ruas asfaltadas. É segurança, sonhos realizados e qualidade de vida para as famílias bem como para toda a região do Quinari. Estou feliz e grata a Deus pela conquista”, disse Mailza.

A prefeita Rosana Gomes (Progressistas-AC) comemorou a assinatura da ordem de serviços e elogiou a senadora. “Nossa gratidão à Senadora Mailza responsável pela destinação dos recursos para tão relevante obra. Obrigada a toda a minha equipe por sonhar comigo! A palavra hoje é Gratidão! Cuidar, Amar e Servir”.

De 2 colégios militares a R$ 24 milhões em emendas: veja as ações da senadora para o Quinari.

Atendendo um pedido dos pais que sonhavam com uma escola militar no Quinari, Mailza solicitou ao governador Gladson Cameli e a Secretaria Estadual de Educação que as escolas 15 de Junho e Adalci Simões fossem cívico militar. O governador prontamente atendeu e hoje o município conta com duas unidades de ensino cívico militar.

Saúde

São R$ 2 milhões para a prefeitura custear investimentos na saúde municipal;

R$ 300 mil para aquisição de uma van para transporte de pacientes do TFD (Tratamento Fora de Domicílio);

R$ 2 milhões para combate ao COVID (pago);

Para o hospital Ary Rodrigues, Mailza conseguiu na Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) reforma, contratação de médicos e um carro de apoio administrativo;

R$ 165 – humanização e custeio do hospital e unidades de saúde

Social

R$ 200 mil para a Associação Mãos que Ajudam;

Educação

R$ 1,5 milhão para construção de uma escola na comunidade rural Baixa Verde;

R$ 650 mil para construção de uma quadra coberta na escola Manoel Gonzaga;

R$ 250 mil – compra de um ônibus escolar;

R$ 250 mil – modernização e reforma da quadra de esportes da comunidade do KM 32 da BR-364;

Agricultura

R$ 1 milhão para construção do galpão da fábrica de beneficiamento do amendoim;

Recuperação da AC-40

Outra ação da senadora foi conseguir junto à Secretaria Estadual de Infraestrutura (Seinfra) recuperação do trecho da rodovia AC-40 que liga Rio Branco à Senador Guiomard.

Melhoria das rodovias

No Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT), a senadora Mailza conseguiu liberar R$ 59 milhões para manutenção da BR 317 e R$ 73 milhões para BR 364. As obras neste trecho foram executadas e as rodovias já estão recuperadas.