Polícia age rápido prende motorista e três menores após assalto, entre eles um de 10 anos

Uma ação da Polícia Militar resultou não prisão de um homem e dois adolescentes e uma criança de 10 anos, na noite desta quarta-feira, 22, pelo crime de roubo. A prisão e apreensão ocorreu em um posto de gasolina localizado na Avenida Ceará, no bairro Abraão Alab, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, os assaltantes cometeram um roubo a um motorista de aplicativo enquanto deixava um passageiro nas proximidades de um supermercado, na rua Isaura Parente. A vítima foi abordada pelos criminosos que em posse de uma arma de fogo (garruncha calibre 32) anunciaram o assalto e subtraíram o seu celular. Após ação, os criminosos fugiram em um veículo de cor branca.

Não satisfeitos os menores do crime seguram com o carro até a rua Alvorada no bairro Bosque, nas proximidades do Pronto-Socorro e abordaram mais uma vítima e roubaram um celular em seguida fugiram tomando rumo ignorado.

Várias guarnições da Polícia Militar foram acionada via COPOM e os policiais receberam as características dos assaltantes e do veículo. Durante o patrulhamento uma guarnição conseguiu abordar os criminosos no veículo em um posto de combustível na Avenida Ceará. Com os bandidos, os policiais encontraram a arma de fogo usada nos crimes e os celulares roubados.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao motorista do veículo e apreensão aos menores, que foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.