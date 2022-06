Justiça do Acre suspende shows nacionais de mais de R$ 340 mil da Expo Tarauacá

Um vídeo que mostra uma briga entre duas mulheres ocorreu dentro de um grande supermercado localizado no município do Bujari, no interior do Acre, na última segunda-feira, 20, e viralizou nos aplicativos das redes sociais.

Segundo informações repassadas ao ac24horas, a ex-esposa identificada por Toinha Lima, havia descoberto que o ex-marido, Luan Castelo Branco, estava tendo um caso extraconjugal com a então amante e sua atual namorada, Luziene Alves.Toinha, inclusive, contou a amigos que viu mensagens comprometedoras do ex-esposo com Luziene enquanto ainda estavam casados.

Não satisfeita com a traição, a ex-mulher resolveu acertar as contas com Luziene no mercado. A confusão, que ocorreu com puxão de cabelos, tapas e queda no chão, precisou ser contida por populares que presenciaram o barraco – filmado pelas câmeras do estabelecimento e espalhado aos quatro cantos na região.

Após o caso amoroso, Luan acabou se separando da ex-mulher e assumiu nas redes sociais seu novo relacionamento no último dia 2 de junho. Luziene agora é a atual na relação.

A reportagem do ac24horas procurou os personagens do triângulo amoroso, contudo, nenhum dos três envolvidos quis se manifestar acerca da confusão no interior do Acre.

Assista ao vídeo: