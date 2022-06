Falta de médicos gera demora no atendimento na UPA do 2º Distrito e revolta pacientes

Garebe Farias esteve em busca de atendimento na UPA do 2º Distrito nesta quinta-feira, 23, e se revoltou com a demora no atendimento. De acordo com o paciente, a demora foi tanta que muitas pessoas foram embora revoltadas sem serem atendidas. “Não tinha médico, um absurdo, pessoas passando mal, inclusive crianças com falta de ar. Só avisaram que iam atender os casos mais graves e não disseram mais nada. Muita gente foi embora sem ser atendido”, afirmou.

O ac24horas procurou a direção da unidade em busca de uma explicação para a demora no atendimento. Davi Moura, gerente administrativo, falou sobre o problema da falta de médicos. “Estamos com 2 médicos, já que outros dois apresentaram atestado. Realmente, o atendimento atrasou e estávamos atendendo apenas as fichas amarelas. Conseguimos um outro médico para auxiliar e o fluxo já foi normalizado”, garantiu.