A decisão do TSE de permitir que candidatos ao Senado possam se lançar sem vínculos com possíveis coligações, equacionou o problema que o governador Gladson Cameli (PROGRESSISTAS) vinha enfrentando na escolha de um nome para a sua chapa. Agora é cada um por si e Deus por todos.

A senadora Mailza Gomes (PP), Alan Rick (União Brasil) e Márcia Bittar (PL) terão que trabalhar suas candidaturas sem a obrigatoriedade formal de uma coligação com Gladson. Para o governador, foi o melhor que poderia ter acontecido. Porém, vale ressaltar, que todos os pretendentes têm espaços no seu governo, portanto, será uma disputa interna ferrenha para o Senado. Gladson conseguirá controlar?

Se Mailza e Alan não gostaram da decisão do TSE, o senador Márcio Bittar avalia que não muda nada. “Meu sonho era que tivéssemos candidatura única ao Senado com Gladson candidato a reeleição com Petecão e Mara apoiando, não deu, paciência. Acho que agora aumenta a responsabilidade de todos, principalmente depois de 20 anos de luta é ruim ver aumentarem as chances da esquerda voltar ao poder com Jorge Viana”, lamentou.

“Só é contra a social-democracia aqueles que conseguiram ficar ricos. Enquanto tiver pobre, gente passando fome, sem saúde, educação, habitação e terra para trabalhar o sonho de uma sociedade socialista não acaba”. (Peter D.)

. A prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, pode ser apenas a ponta do iceberg de um grande rombo no FNE.

. Para quem não sabe, o Fundo Nacional de Educação, que abriga alguns míseros bilhões de reais destinados à educação da população.

. Lembra o gatinho da Turma do Manda Chuva:

. “Eu disse que não ia dar certo, ó céus, ó dia…”.

. Votar contra a esquerda é uma coisa, se atrelar ao poder para praticar corrupção é outra bem diferente.

. Já dizia Nietzsche:

. “Cuidado para você não se tornar no monstro que critica”.

. É vero!

. O PT celebrou a decisão do TSE sobre a disputa para o Senado:

. Quanto mais cabras, mas cabritos.

. Alguém ainda tem dúvidas de que essa situação para o Senado favorece Jorge Viana?

. A deputada Jéssica Sales (MDB) pode sair do páreo para o Senado, quem entraria na chapa do MDB com Mara Rocha disputando o governo?

. “O que deseja mesmo o Márcio”?

. Pergunta palaciana.

. Se eles não sabem, como é que os reles mortais saberão!

. Pense num trem complicado, a política!

. A deputada Vanda Milani (PROS) já sossegou na chapa com Petecão, está tranquila.

. A decisão do TSE esvaziou o poder da senadora Mailza Gomes junto ao Palácio, acabou a pressão.

. O governador Gladson está livre, leve e solto para governar.

. Bom dia!