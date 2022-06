Ibama aceita relatório ambiental simplificado do linhão de Feijó a Cruzeiro do Sul

Uma ação rápida dos policiais civis da equipe de pronto emprego (EPE) e da Polícia Militar resultou na prisão de dois moradores de rua, identificados como “Paulinho” e “Chimbica” na noite desta terça-feira, 21, pelo crime de tentativa de homicídio. A prisão ocorreu na região Central de Rio Branco.

De acordo com a polícia, eles são os acusados de tentar contra a vida do morador de rua Marcos Paulo Alves Moreira, de 32 anos, ferido a golpes de faca na praça dos Tocos na Rua Benjamin Constant, em frente ao Fórum Barão do Rio Branco no Centro. A vítima foi encaminhada pelo SAMU ao Pronto-Socorro e passou por uma cirurgia de urgência.

A dupla foi encaminhada à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos. Na delegacia a namorada de Marcos Paulo informou a polícia ter reconhecido

“Paulinho” e “Chimbica” como autores do crime contra seu namorado.