Vereador acusado de homicídio pode prestar novo depoimento

O general Ubiratan Poty, diretor do Programa Calha Norte do Ministério da Defesa, declarou, no auditório da sede do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), durante palestra para prefeitos e parlamentares nesta terça-feira, 21, que veio ao Acre inspecionar 40 obras de infraestrutura, entregues a 16 municípios do Acre e cinco do Amazonas.

De acordo com o militar, somente nos últimos cinco anos, o Programa Calha Norte celebrou 384 convênios com o Estado do Acre – que somam mais de R$ 270 milhões de investimentos em políticas públicas. No entanto, segundo o diretor, o montante que será usado em 2022 não está fechado – faltando entrar no sistema os recursos oriundos do senador Márcio Bittar (União Brasil) e relator do orçamento – a emenda RP9. “Temos um grande montante fruto de convênios celebrados em anos anteriores. Os convênios são de 2018, 2019, 2020”, explicou.

Ubiratan contou que o grande desafio será fazer as obras serem indicadas até o dia 2 de julho – período em que é permitido a liberação de recursos aos órgãos públicos para início dos trabalhos em decorrência do período eleitoral. “Até o início do próximo mês podemos fazer a liberação de dinheiro. A obra que começou é uma lógica, ela não pode parar, independente do período eleitoral. O nosso esforço é que essas obras comecem, as que estão com projetos prontos, para liberar o recurso e a prefeitura ou governo libere a emissão de serviço. Nós vamos cumprir a restrição e quem não receber até dia 2 de julho terá que esperar o término do segundo turno das eleições para receber e dar início a obra”, comentou.

O general enalteceu o trabalho das obras executados no Acre que, segundo sua avaliação, não existem indícios de irregularidades. “A gente acompanha todas as obras para que possamos fazer as correções no andamento. O Acre está entre os estados que as obras ocorrem da forma mais republicana possível”, elogiou.

Em seu pronunciamento, a vice-prefeita Marfisa Galvão (PSD), destacou que ficou contente com a visita do general ao município e se colocou à disposição para ajudar na vistoria das obras.

Representando o governador Gladson Cameli, o secretário de infraestrutura, Cirleudo Alencar, elogiou o programa Calha Norte em sua atuação nos 22 municípios do Estado do Acre. “Tem sido vital para o desenvolvimento dos municípios, como por exemplo, na construção de quadras esportivas, vias viárias e demais obras de benfeitorias. Na capital vamos construir uma creche orçada em mais de R$ 800 mil para as mães poderem trabalhar”, declarou.

O gerente da Unidade de Desenvolvimento do Ambiente de Negócios (DAN) do Sebrae no Acre, Marcelo Macedo, disse que se sente honrado em receber a comitiva do programa no Sebrae. Macedo lembrou que o órgão ajuda os pequenos empreendedores. “O Sebrae é parceiro, pois cuidamos da vida do empreendedor. Quero exaltar a parceria do programa Calha Norte. Esse programa é imprescindível para o desenvolvimento nos municípios do estado”, ressaltou.

Os investimentos das obras vistoriadas somam R$ 24 milhões. As vistorias incluem projetos de construção de quadra poliesportiva, arquibancada e iluminação em campo de futebol municipal, biblioteca, escola de ensino fundamental, centro administrativo, espaço de convivência indígena, feira coberta, mercado popular, calçadas com meio fio e sarjetas em vias pavimentadas, entre outros.

No estado do Acre, os empreendimentos localizam-se nos municípios de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Brasiléia, Plácido de Castro, Tarauacá, Senador Guiomard, Epitaciolândia, Porto Walter, Porto Acre, Xapuri, Rodrigues Alves, Sena Madureira, Acrelândia, Jordão, Mâncio Lima e Santa Rosa do Purus. Os investimentos fazem parte das políticas públicas financiadas com recursos de emendas parlamentares federais.