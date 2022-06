Previsão aponta tempo firme e seco com noite amena nesta terça-feira no Acre

A Polícia Civil do Estado do Acre publicou no Diário Oficial desta terça-feira, 21, o regimento interno de sua Academia de Polícia (Acadepol) com a finalidade a normatização e orientação dos cursos e atividades de formação, aperfeiçoamento e especialização de servidores integrantes das carreiras policiais ou à disposição da Polícia Civil.

A Academia da Polícia Civil do Estado do Acre é órgão diretamente subordinado ao Delegado-Geral da Polícia Civil, incumbido do planejamento e execução de atividades atinentes ao ensino, pesquisa, formação, especialização e aperfeiçoamento dos servidores da carreira policial civil, bem como de outras atividades pedagógicas, com as seguintes atribuições básicas: promover a formação, o aperfeiçoamento e a capacitação continuada dos policiais civis; promover e manter intercâmbio com outras instituições de ensino e pesquisa estaduais, nacionais ou estrangeiras, visando ao aprimoramento da política de formação e capacitação dos Policiais Civis; planejar, coordenar e executar as atividades de educação, ensino, pesquisa da Polícia Civil; produzir e difundir conhecimentos do interesse da atividade de polícia judiciária e de segurança pública; promover estudos sobre violência e criminalidade, com o propósito de assessorar o Delegado-Geral da Polícia Civil no estabelecimento e na execução de objetivos, metas e ações da instituição; realizar outras atividades correlatas, conforme dispuser esta portaria.

O Diretor da Academia de Polícia Civil será escolhido e nomeado pelo Delegado-Geral da Polícia Civil, dentre os Delegados de Polícia Civil de carreira, integrantes da Quarta Classe ou da Classe Especial, com conduta ilibada e que possuam aptidão para o desempenho do cargo. O curso de formação policial possui caráter classificatório e eliminatório e podem participar os candidatos dos concursos de provimento de cargos da polícia civil que alcançarem a fase do Curso de Formação Policial; integrantes do quadro efetivo das carreiras da Polícia Civil do Estado do Acre; Ocupantes de cargos em comissão ou servidores à disposição da Polícia Civil; Integrantes das instituições das forças de segurança pública, de âmbito nacional ou estadual, ou das Forças Armadas, quando lhes forem ofertados pela Polícia Civil do Estado do Acre cursos de capacitação, aperfeiçoamento ou treinamento policial; e Integrantes de órgãos ou entidades dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, quando lhes forem ofertadas vagas pela PCAC, mediante termo de cooperação.