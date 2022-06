Porto Walter paga salário, 50% do 13º e retroativo do piso para os professores

Um bebê que nasceu no município de Porto Walter com a placenta colada no aparelho digestivo e seria transportada para Rio Branco de avião, morreu às 5:30 da manhã deste sábado, 18, antes de ser embarcada para a capital, onde passaria por cirurgia e tratamento médico.

O avião do Tratamento Fora do Domicílio (TFD) de Rio Branco chegou à Porto Walter a 1:30 da madrugada deste sábado, 18, com um médico e um enfermeiro, que levaram oxigênio e uma encubadora.

A coordenadora do aeródromo de Porto Walter, Cleide Silva, conta que o médico Jorge Luiz, assim que desembarcou fez o primeiro atendimento da criança, uma menina, na Unidade Mista. Já com suporte de oxigênio a criança foi transportada para a aeronave onde a equipe tentou a estabilização por cerca de 30 minutos, sem sucesso. O bebê foi então levado de volta para a unidade mista de saúde já dentro da incubadora mas não resistiu e morreu no local.

Cleide Silva relata que a equipe médica fez todo o possível para salvar a vida da criança. ” O TFD foi rapidamente liberado e nós acionamos a iluminação da pista. A equipe se empenhou o médico disse que a criança estava lutando pela vida e ele estava lutando com ela mas não foi possível salvar o bebê que nasceu com esse grave problema da placenta colada no intestino “, relata.

As 6:10 da manhã, a aeronave retornou para Rio Branco com o médico e o enfermeiro. O corpo da criança será enterrado no município, onde moram os pais, um jovem casal que vive na Comunidade Vitória.

Outro caso

Durante a tarde deste sábado um helicóptero da Centro Integrado de Operações Aéreas – CIOPAER da Polícia Militar do Acre levou uma equipe médica até o município de Brasiléia, onde um paciente grave, um homem de 52 anos, foi embarcado e levado para o Pronto Socorro de Rio Branco. Não há informações sobre o atual estado do paciente.