Acre confirma mais seis casos de infecção por coronavírus, sem mortes pela doença

O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) lançou novo Edital de seleção pública para o seu Programa de Estágio. As inscrições podem ser feitas até 10 de julho de 2022, no sítio eletrônico do CIDE – www.ciderh.org.br.

As vagas disponíveis, mais cadastro de reserva, abrange as áreas de Administração, Arquivologia, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, História, Informática (Sistemas de Informação, Engenharia da Computação ou Ciências da Computação), Jornalismo/Comunicação Social, Psicologia e Serviço Social.

A bolsa auxílio oferecida é de R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais), mais seguro de vida coletivo por 24 horas e o auxílio-transporte. A carga horária é de cinco horas diárias e 25 horas semanais. A duração do estágio será de até um ano, podendo ser renovado por igual período, totalizando dois anos.

Para participar da seleção, o estudante deve estar regularmente matriculado com frequência efetiva no curso vinculado ao ensino público e particular nas instituições de ensino de nível superior reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC) e comprovar por meio de declaração expedida pela instituição de ensino que está matriculado e que cumpriu pelo menos 40% do tempo de conclusão do curso superior respectivo.

>> Acesse o edital na íntegra

Inscrições

Para efetivar as inscrições até 10/07, o candidato ou candidata deverá realizar cadastro e acessar o sistema com login e senha. Em seguida, deverá selecionar a opção Estudante através da barra no canto superior da página, preencher com login/RG e senha cadastrados.

No ato da inscrição os candidatos deverão anexar o comprovante de vínculo acadêmico (comprovante de matrícula), do período corrente. Durante todo o processo seletivo, é de responsabilidade do candidato acompanhar todas as instruções, convocações e avisos relativos ao presente processo seletivo.

Vagas

As vagas são para atuação em Porto Velho/RO, sendo que somente vagas para acadêmicos de Direito estão reservadas para as Varas do Trabalho do interior de RO e AC, sendo: Ariquemes/RO, Buritis/RO, Cacoal/ RO, Colorado D’Oeste/RO, Guajará-Mirim/RO, Jaru/RO, Ji- Paraná/RO, Machadinho do Oeste/RO, Ouro Preto do Oeste/RO, Pimenta Bueno/RO, Rolim de Moura/RO, São Miguel do Guaporé/RO, Vilhena/RO, Rio Branco/AC, Cruzeiro do Sul/RO, Epitaciolândia/AC, Feijó/AC e Plácido de Castro/AC.

São reservadas aos negros 20% das vagas ofertadas na seleção para estágio, desde que o número de vagas oferecidas na seleção for igual ou superior a três, e 10% das vagas oferecidas aos candidatos que se declararem pessoas com deficiência, desde que as atividades a serem desenvolvidas sejam compatíveis com a deficiência que possuem.

Provas

As provas serão realizadas de forma online através de link a ser disponibilizado pelo CIDE. O link será encaminhado para o e-mail informado durante o cadastro. Cada inscrito deve verificar e-mail e caixa de spam e lixo eletrônico.

De acordo com Anexo II do Edital, será informada data e horário de realização da avaliação, com divulgação a ser feita em 8/8/2022, no endereço eletrônico www.ciderh.org.br.

A prova conterá 45 questões objetivas de múltipla escolha das disciplinas especificadas no conteúdo programático constante no Anexo III do Edital.

O resultado final do processo seletivo será divulgado nos sites do TRT-14 www.trt14.jus.br/selecao-para-estagio e do CIDE – www.ciderh.org.br.