Rio Branco goleia Náutico de Roraima e assume vice-liderança de seu grupo na Série D

A semana começa com o tempo firme e a noite amena, nesta segunda-feira, 20, no Acre. Os termômetros não ultrapassam a máxima de 32°C na maioria dos municípios.

Com o dia ensolarado, não deve chover em Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira. O mesmo deve ocorrer nas microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, com ventos que sopram entre fracos e calmos.

Temperaturas:

– Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, com mínimas oscilando entre 18 e 20ºC, e máximas, entre 28 e 30ºC;

– Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus, com mínimas oscilando entre 17 e 19ºC, e máximas, entre 28 e 30ºC;

– Plácido de Castro e Acrelândia, com mínimas oscilando entre 19 e 21ºC, e máximas, entre 29 e 31ºC;

– Sena Madureira e Manuel Urbano, com mínimas oscilando entre 19 e 21ºC, e máximas, entre 29 e 31ºC;

– Tarauacá e Feijó, com mínimas oscilando entre 19 e 21ºC, e máximas, entre 30 e 32ºC;

– Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, com mínimas oscilando entre 19 e 21ºC, e máximas, entre 29 e 31ºC;

– Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, com mínimas oscilando entre 18 e 20ºC, e máximas, entre 29 e 31ºC.