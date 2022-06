Acre recebe produção da Xuxa durante teste de elenco nesta segunda-feira

O Hospital da Mulher e da Criança do Juruá de Cruzeiro do Sul, que retomou as cirurgias eletivas com 86 pacientes já operadas, tem 185 mulheres na fila de espera e outras 169 estão em processo burocrático na busca por procedimentos cirúrgicos.

A gerente de Assistência à Saude do Hospital da Mulher e da Criança do Juruá, enfermeira Sulenir Ferreira de Oliveira, explica que as cirurgias são realizadas às terças e quintas- feiras com possibilidade de aumentar mais um dia no mês de julho.

Os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, anestesista e equipe de apoio são do próprio município. Ela pede que mulheres com pendências de documentos ou que não tenham sido localizadas devem retornar à maternidade.

“No ano passado houve alteração na regulação que é feita agora por meio de um sistema. Pedimos que as mulheres com pendência de documentos e que não voltaram para o retorno médico que nos procurem”, solicita.

Sulenir faz um importante alerta: as cirurgias eletivas aumentam a demanda por sangue e a necessidade de estoque do produto no Hemonúcleo para o suporte das unidades hospitalares.

“Pedimos que a população se sensibilize porque essas mulheres esperavam há um bom tempo pelas cirurgias por causa da pandemia de Covid-19. Precisamos de doações de sangue para essas mulheres”, pede ela.

Causas das cirurgias

A maior parte das cirurgias feitas e agendadas no Hospital da Mulher e da Criança do Juruá é de histerectomia abdominal, que é a retirada do útero e a colpoperineoplastia, uma cirurgia corretiva. Em seguida vêm os procedimentos cirúrgicos de pequeno e médio porte.

“A histerectomia, na maioria das vezes é indicada devido a miomas intrauterinos, mas podem ter outras causas. Os médicos fazem também apenas a miomectomia, que é a retirada apenas do mioma, preservando o útero, em casos mais simples. Neste casos a mulher pode até engravidar após o tratamento”, explica Sulenir.

“A colpoperineoplastia é uma cirurgia corretiva da genitália feminina devido a vários problemas como quantidade de partos normais, alterações hormonais, descida da bexiga e outros”, conclui a gerente, assegurando que a meta é humanizar cada vez mais a assistência no Hospital da Mulher e da Criança do Juruá.

O Hospital da Mulher e da Criança do Juruá Irmã Maria Inete Della Santa, fundado em 13 de agosto de 2011, em Cruzeiro do Sul, é a unidade referência nas áreas de obstetrícia, ginecologia e UTI neonatal de Feijó até Marechal Thaumaturgo, além do Sudoeste do estado do Amazonas, incluindo mais de 12 municípios.

Antes, o prédio de 1971 abrigava o Hospital Regional do Juruá, que passou a funcionar no bairro Aeroporto Velho. Depois da reforma que teve inicio em 2009 e terminou em 2011, o local passou a ser oficialmente o Hospital da Mulher e da Criança do Juruá, mais conhecido por Maternidade.