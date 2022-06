PM expulsa invasores que ocuparam área de propriedade do estado em Rio Branco

A Polícia Militar do Acre (PMAC) realizou uma ação na sexta-feira, 17, que culminou com a expulsão de cerca de 50 pessoas que haviam invadido uma área de propriedade do Estado, na Estrada Irineu Serra, em Rio Branco.

No local, os próprios invasores derrubaram os barracos que foram construídos 15 dias atrás, pois foram avisados com antecedência da ordem de desocupação.

“Quem insistir em ficar, será preso e apresentado na Delegacia, podendo ser punido de acordo com o artigo 20 da Lei 4947/66, cuja a pena varia de 6 meses a três anos de detenção”, comentou o Major Marleudo Oliveira, que atuou na ocorrência.

Com 3 hectares de extensão, na localidade seria construído o Centro Administrativo do Governo do Estado, que custaria R$300 milhões aos cofres públicos, mas as obras foram canceladas por não ser prioridade.

No começo desta semana, um representante do governo esteve no local e tentou negociar uma saída amigável, mas a grande maioria não levou a sério.

O servente de pedreiro, João Victor, de 28 anos, lamentou a situação e disse que esta era sua única chance de conquistar sua própria casa.

“As vezes minha família passa por privações para podermos pagar o aluguel. A construção de uma casa minha, é, além de um sonho, uma chance de melhorar da vida”, comentou.

Segundo o vendedor ambulante, Alderi Silva, desde 2010 fez a inscrição no programa habitacional do governo federal, mas nunca foi chamado, mesmo morando de aluguel.

“Muitas pessoas na rua onde eu moro, que possuíam casa própria, foram chamados. Essa seleção dos beneficiados é muito desigual e só escolhem em sua maioria quem não precisa”, concluiu.