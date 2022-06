No Acre, eleição para o governo é paroquial

COLAR A CANDIDATURA ao governo do estado a um dos presidenciáveis, é importante para chegar ao Palácio Rio Branco? Quem respondeu que “sim”, errou redondamente a pergunta. Nem o Lula e nem o Bolsonaro, que polarizaram a disputa pela Presidência da República, têm o poder de influenciar o eleitorado a eleger quem os apoiar. A eleição para governador do Acre é paroquial, aqui o eleitor vez por outra esbarra na rua com quem está governando; aqui é uma aldeia pequena, não é uma metrópole como São Paulo, onde há o distanciamento do eleitor de quem está no poder. É, pois, bobagem pensar que se dizendo bolsonarista ou lulista é importante para garantir uma eleição de governador. Aqui se vota na empatia, quando um candidato vira moda, não importa se é de direita ou de esquerda, o povão vai em peso na sua campanha como água de morro abaixo. Na última eleição para o governo, o candidato do Bolsonaro, que estava no auge, teve uma votação pífia no estado. Como se diz no popular, no Acre, o buraco é mais embaixo. As urnas não têm ideologia. O resto é conversa fiada.

CAMINHO DAS PEDRAS

QUEM tem conseguido amarrar apoios de peso à sua candidatura a deputada federal pelo REPUBLICANOS, e a Keiliane Cordeiro. Leva a vantagem de ter na coordenação da sua campanha o marido e ex-prefeito Iderlei Cordeiro, que conhece o caminho das pedras no Juruá.

TERRA DE NINGUÉM

O MAIOR PREÇO cobrado pelo litro do Diesel em todo o território nacional, é o do Acre. Os preços dos alimentos sobem quase semanalmente. Aqui, é terra de ninguém.

NADA DÁ CERTO

O novo reajuste nos preços dos combustíveis foi uma pancada na cabeça da imagem do presidente Bolsonaro. Bolsonaro vive no momento um inferno astral, nada dá certo para reverter as pesquisas desfavoráveis.

FRACASSO DE PÚBLICO

A PRESENÇA de público – pelo número que era esperado pelos organizadores – da Marcha para Jesus, este ano, foi um fracasso. Os políticos que foram para o ato pesando aparecer para uma multidão, saíram murchos.

BAZAR DO BOLSONARO

NOS BAZARES improvisados não se via nenhuma peça com alusão ao nome de Jesus. Mas, toalhas, bandeiras, camisetas, com a imagem do Bolsonaro, proliferaram.

NÃO MANDA NO FIEL

UM AMIGO importante Pastor evangélico me disse certa vez que, direcionar votos de fiéis para candidatos da simpatia da igreja, nunca é alcançado na plenitude.

ERRO DE ESTRATÉGIA

A CANDIDATA ao governo, deputada federal Mara Rocha (MDB), perdeu minutos preciosos nas entrevistas que deu esta semana, que eram para projetar as suas ideias, ao preferir fazer a defesa do governo Bolsonaro. Alguém precisa lhe dizer que, ela não disputa eleição proporcional, mas majoritária, cuja votação é plural. É um equívoco pensar que isso pode lhe ajudar.

DIFICULDADE NUM SEGUNDO TURNO

COM o seu bolsonarismo exacerbado, atacando o Lula, caso ela for ao segundo turno, mete uma trava, para receber o apoio do bloco político da esquerda.

ENGANADOS COM O PETECÃO

OS CANDIDATOS da oposição ao governo, que brigam para ir ao segundo turno, estão enganados com o senador Sérgio Petecão (PSD). Está numa campanha com agendas que começam cedo da manhã e fecham tarde da noite. E, isso atingindo bolsões de votos isolados.

NUNCA NAVEGOU NA ELITE

O SENADOR Petecão (PSD) nunca navegou nos votos da elite, mas no andar de baixo se move como poucos.

YAEL SARAIVA

ANOTEM ESTE NOME. É nora do Pastor da Assembleia de Deus, Luiz Gonzaga, desenvolta no discurso e muito bem articulada no meio evangélico. É uma candidata muito forte a deputada estadual pelo PSD.

CHAPA DA MORTE

A CHAPA do PSD para deputado estadual pode ser chamada de “chapa da morte”, porque na sua composição estão nomes com forte base eleitoral.

APOSTANDO NO DUPLO

FOSSE na Loteca, marcava duplo. A próxima semana será decisiva para se saber quem comandará o PP no estado, se o governador Gladson ou a senadora Mailza. E, se saber, se ela será candidata a um novo mandato.

VIROU UM VESPEIRO

O CLIMA interno dentro do PP é de um vespeiro.

BOATO SEM SENTIDO

O DEPUTADO FEDERAL Flaviano Melo (MDB) negou ao BLOG boatos de que não será candidato à reeleição, e lançará o filho Leonardo a deputado estadual. A chance de isso acontecer, segundo Flaviano, é “nenhuma”.

APOSTANDO NO LULA

O DEPUTADO Edvaldo Magalhães (PCdoB) avalia que o candidato ao governo da federação PT-PV-PCdoB, deverá ir ao segundo turno, E, caso o Lula se eleja no primeiro turno, entra na disputa favorecido pelo clima.

QUEM SABE FAZ A HORA

O SENADOR Márcio Bittar (União Brasil) usa a estratégia da cautela. Sabe que não adianta conversar agora com o governador Gladson Cameli, enquanto este não solucionar a questão do PP. Quem sabe faz a hora.

DISPUTA PARELHA

A CAMPANHA não começou, para se ter um melhor balizamento, mas pelas pesquisas divulgadas até o momento deveremos ter uma disputa acirrada pela única vaga do Senado. As diferenças estão próximas.

UM PARTIDO ENVOLVIDO

O QUE FAVORECE as candidaturas da deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB) e do deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) à reeleição, é que ambos terão um partido em peso envolvido nas suas campanhas.

PDT COMPLICADO

CASO a vereadora Michelle Melo (PDT) seja candidata a deputada federal, o PDT terá dificuldades de eleger um parlamentar. Se ela não for candidata a Federal, a chance vira fumaça. É o dilema no PDT.

O NEY É ESPERTO

O EX-DEPUTADO Ney Amorim (PODEMOS) é esperto como poucos. Para distrair, ficou jogando que poderia disputar o governo; enquanto isso montou uma chapa completa para deputado estadual, para ancorar a sua candidatura a deputado federal. E, ele está em campo.

MULHERES NA DISPUTA

A eleição para o Senado terá nesta eleição quatro mulheres, disputando a única vaga em jogo: Jéssica Sales (MDB), Márcia Bittar (PL), Vanda Milani (PROS) e Mailza Gomes (PP). No estado, a maioria do eleitorado é mulheres, que terão um amplo leque de escolha.

INVERTERAM AS BOLAS

A Marcha para Jesus era para ter como o foco principal louvar a Deus, mas o que se viu foi uma inversão de valores por parte de algumas lideranças evangélicas, que preferiram focar em elogios ao presidente Bolsonaro.

NEM UMA PALAVRA

NINGUÉM consegue arrancar uma palavra da senadora Mailza Gomes (PP) sobre esta sua contenda com o governador Gladson Cameli, pelo comando do partido.

DE MAIOR DENSIDADE

FOI uma prefeita bem avaliada, perdeu a reeleição por erros de campanha; não tem rabo de palha, é conhecida, proba, por tudo isso a Socorro Neri (PP) é um nome que desponta como o mais forte a Federal na chapa do PP.

TEM QUE SER COMPETENTE

DEFENDO e sempre abro espaço no BLOG para as candidaturas mulheres. Mais importante do que ter mulheres na política, é ter mulheres competentes.

FRASE MARCANTE

“Há muros que só a paciência derruba. Há pontes que só o carinho constrói”. Cora Coralina, poeta brasileira.