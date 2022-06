Queimadas no Acre até metade de junho foram 40% superiores ao mesmo período no ano passado

O estado do Acre registra o número de 87 focos de queimadas no período de 1º de janeiro a 16 de junho de 2022. No ano passado, neste mesmo intervalo, foram 62 focos, uma alta, até agora, de 40%.

O mês com o maior número de detecções de focos de calor pelo satélite de referência usado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) foi maio, que teve 33 registros.

Proporcionalmente, junho, no entanto, já é o mês com os maiores índices relacionados ao monitoramento de queimadas, com o registro de 21 focos em 16 dias.

Os municípios com os maiores registros são: Xapuri, com 16 focos; Cruzeiro do Sul, com 13; Brasiléia, com 10; Rodrigues Alves, com 9; e Mâncio Lima, com 6 focos de queimadas.

Entre as Unidades de Conservação, destacam-se as reservas extrativistas Chico Mendes, com 11 focos de queimadas; e do Alto Juruá, com 2, ambas federais.

Os estados líderes em queimadas no ano são: Mato Grosso, com 5.445 focos; Tocantins (2.027); Bahia (1363); Minas Gerais (1.173); e Mato Grosso do Sul (1041).