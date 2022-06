“O Reino de Deus não exclui nenhuma pessoa”, diz Ulysses

Carregando estilo popular, o pré-candidato na disputa pelo governo do Acre, Sérgio Petecão (PSD), deu início à construção de seu plano de governo com o lançamento da caravana que está percorrendo todas as regiões do estado para ouvir o que a população tem a construir.

Nesta semana, a caravana chegou ao Alto Acre. O primeiro encontro ocorreu na noite de quarta-feira, 15, em Xapuri, e contou com a presença de representantes de diversas categorias do município, além da pré-candidata ao Senado Federal, Dra. Vanda Milani.

Para Petecão, é importante fazer um plano de governo que contemple os anseios da população. “É impossível resolver todos os problemas da região, mas nós temos que fazer o que é prioridade. Ouvindo a população, vamos estabelecer as principais necessidades de cada regional”, afirmou

Na quarta, 16, feriado de Corpus Christi, a discussão ocorreu na cidade de Epitaciolândia e na sexta-feira, 17, em Assis Brasil. Petecão retorna a Brasileia no fim do mês para concluir as reuniões da região do Alto Acre. Em Assis Brasil, o senador Petecão participou do lançamento da pedra fundamental da feira do produtor rural, fruto de sua emenda parlamentar.