No Acre, André Valadão diz que crente que vota no PT não sabe que partido é contra a vida cristã

Depois da prefeitura de Rio Branco ter iniciado as obras de revitalização da AC–40, na via Chico Mendes, região do Segundo Distrito da capital – retirando todos os canteiros da rodovia às margens da ciclovia, que é uma das mais movimentadas da cidade, o diretor da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito – RBTRANS, ex-vereador João Marcos Luz, propôs nesta sexta-feira, 17, que a gestão do prefeito Tião Bocalom (Progressistas) mude o nome da Via Chico Mendes para Via Edmundo Pinto – em homenagem ao ex-gestor.

Além disso, Luz fez questão de alfinetar o ex-governador e ex-senador Jorge Viana (PT) que teceu críticas a iniciativa de Bocalom – chamando de “lambança” o projeto de revitalização na via localizada no Segundo Distrito da capital. Segundo ele, Viana está sofrendo de dor de cotovelo. “Os canteiros de tijolo não são referência em 2022, estamos em tempo de inovação. Aliás, a nova Via poderia se chamar de Via Edmundo Pinto”, cutucou.

Da acordo com a prefeitura, com a demolição de toda jardineira em tijolos maciços, a Seinfra deve instalar balizadores e barreiras intercaladas, além de meio-fio e sinalizações vertical e horizontal ao longo da ciclovia. A previsão é que as obras sejam concluídas em um prazo de 180 dias.