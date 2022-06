Valeska e Dudé são cotados para assumir Secretaria de Turismo

Com a saída de John Douglas do cargo de secretário da Secretaria de Empreendedorismo e Turismo nesta quarta-feira, 15, o governo deverá agir rápido e pode nomear a qualquer momento, a ex-presidente só Serviço de Água e Esgoto do Acre (Saneacre), Valeska Bezerra – atual diretora do órgão de turismo do Estado.

A informação foi repassada por interlocutores do Palácio Rio Branco, contudo, a substituição não está 100% sacramentada, haja vista que, Gladson deverá ter uma conversa com membros do governo para tratar da substituição.

Outro nome sondado nos bastidores da política acreana que corre por fora na disputa, é do ex-gestor dos governos petistas, Dudé Lima. O novo gestor da pasta deverá conduzir os trabalhos da realização da ExpoAcre 2022 no final do mês de julho.

Douglas ocupava o cargo desde outubro do ano passado, depois do pedido de demissão da ex-deputada Eliane Sinhasique. O ex-secretário era uma indicação de Mailza e foi chefe de gabinete da senadora, porém, após o rompimento das relações entre ambos, Cameli decidiu exonerar Jhon do cargo.