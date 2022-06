AGIR mulher diz que Mailza sofre investidas de Gladson e manifesta solidariedade

O MDB Mulher do Acre prestou, por meio de nota, solidariedade à Senadora Mailza Gomes em razão da situação que ela vive atualmente dentro de sua própria sigla partidária, o Progressistas, cuja direção no estado está sob intensa disputa.

Em continuidade às fortes pressões que a parlamentar vem recebendo para renunciar ao comando do partido em favor do governador Gladson Cameli, deputados e prefeitos da agremiação fecharam o cerco contra ela na última terça-feira (14).

Em reunião da qual o governador também participou, assinaram um documento pedindo ao presidente nacional do Progressistas, Ciro Nogueira, a condução de Cameli à presidência do partido no estado, colocando Mailza no isolamento.

Na nota de solidariedade assinada pela deputada estadual Antônia Sales, o MDB Mulher do Acre diz que vê com preocupação e dissabor os maus-tratos que os homens do Progressistas estão infligindo à senadora Mailza Gomes.

“Hoje, o nosso time está bem reforçado com a presença da deputada federal Mara Rocha, nossa pré-candidata ao governo do Acre, e da senadora Simone Tebet, pré-candidata à presidência da República do Brasil”, diz um trecho da manifestação.

O segmento feminino do Movimento Democrático Brasileiro no estado do Acre ainda sugere aos demais partidos políticos que se mirem no seu exemplo para buscar, estimular e respeitar a presença feminina em seus quadros.

“A senadora Mailza Gomes já conquistou o respeito do nosso povo e honra com seu comportamento exemplar o conjunto das mulheres acreanas. O MDB Mulher do Acre empresta sua plena solidariedade à Senadora Mailza Gomes”, conclui a nota.