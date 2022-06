Prefeitura retira canteiros de ciclovias para revitalização da Via Chico Mendes

O feriado de aniversário do Acre nesta quarta-feira, 15, com a junção dos pontos facultativos e o final de semana, deixam a cidade com vários espaços aptos para curtir os dias de folga.

Festas, barzinho ou teatro, o ac24horas preparou várias dicas de opção de lazer para aproveitar o feriadão em Rio Branco.

– Aniversário do Acre

Hoje, 15, o governo preparou uma programação especial na capital, para comemorar os 60 anos de história do Estado. A partir das 16h ocorre a tradicional substituição da bandeira acreana, no Centro Histórico da Gameleira, com a participação do governador Gladson Cameli.

Na Fundação Elias Mansour às 17h30 acontece a exposição de obras do artista plástico Jorge Rivasplata, sobre a Revolução Acreana e no calçadão da Gameleira, às 18h, a Feira da Economia Solidária inicia suas atividades com ofertas de produtos variados, artesanato e comidas típicas regionais.

– Afluentes Acreana na Usina de Arte João Donato

A premiada peça teatral Afluentes Acreana, estreia nesta quarta-feira, 15, na Usina de Arte João Donato, com as memórias que compõe os 60 anos do Acre.

As apresentações acontecem até o domingo, 19, com uma feira de produtos totalmente acreanos, artesanatos, artigos indígenas, expedições, shows com artistas locais, entre outras atrações.

– Arraial da Cohab do Bosque

O 26° Arraial da Cohab do Bosque continua até o dia 17 de julho e acontece todas as sextas, sábados e domingos, próximo ao colégio Dom Giocondo. O evento traz diversos atrativos como bingos, brinquedos, comidas típicas, pescaria, som ao vivo e apresentação de artistas da região.

– Track Donn Festival

Com a cantora Nayara Vilela, Adonay e banda e a DJ Lauana Alencar, a Donn Barbearia preparou o festival Track Donn, para você aproveitar esta quarta-feira, 15.

No ambiente tem também a Kombi Louvada, além de comidas especiais, como o famoso choripan e muito chopp gelado, a partir das 18h no estacionamento do estabelecimento.

– Social Friends na Maison Borges

Os donos dos maiores hits eletrônicos da atualidade, ROOFTIME e MALIFOO, chegam nesta quarta-feira, 15, em Rio Branco para a Social Friends, na Maison Borges. O evento inicia as 21h e conta ainda com vários DJs locais, com line-up de 9h.

– Marcha para Jesus

O maior evento evangélico do Acre, a Marcha Para Jesus 2022, acontecerá dia 17, em Rio Branco. Com concentração às 15h, em frente ao Terminal Urbano, a celebração contará com a participação do pastor e cantor André Valadão e banda.

A iniciativa é realizada em parceria com a Associação dos Ministros Evangélicos (Ameacre) e igrejas da região, com apoio do governo do Estado, prefeitura de Rio Branco e Redes Boas Novas.

– Recanto Food&Beer

O Recanto – Food&Beer, bar e restaurante na Estrada Dias Martins, organizou 4 dias com várias atrações para vários gostos.

Na quinta-feira, 16, acontece o “Botequinho Acreano” com os cantores Renan e Gabriel; na sexta, 17, tem a “Psivil”, festa das atléticas Psicodélica e Devastadora; no sábado, 18, tem a “Baladinha das atléticas” e no domingo, o “Especial Bruno e Marrone” vai animar a galera com muita música sertaneja.

– Cine Araújo no Via Verde Shopping

A rede cinematográfica Cine Araújo, no Via Verde Shopping, preparou uma sessão adaptada para autistas no próximo sábado, 18, com o filme “Lightyer”, aventura que conta a origem de Buzz Lightyear.

– Sabadão na República Gourmet

Sábado já está bem aí e a República Gourmet preparou uma festa com a cantora Camila Soares, o grupo Doce Amizade e muita cerveja gelada.