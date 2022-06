Prefeitura realiza mutirão de vacinação durante feriado prolongado na Praça da Revolução

O governo instituiu pelo Diário Oficial desta quarta-feira, 15, de forma oficial, o Comitê de Acompanhamento Especial das Síndromes Respiratórias Pediátricas (CAERP).

O CAERP terá como competências estudar a origem dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em crianças; acompanhar a evolução dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em crianças e propor ao Governador do Estado a tomada de decisões relativas ao enfrentamento dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em crianças.

O comitê será composto por dois integrantes da Secretaria de Estado de Saúde; um da Secretaria de Estado da Casa Civil; um da Procuradoria-Geral do Estado; um da Secretaria de Estado de Comunicação; um do Ministério Público do Estado do Acre; um do Conselho Estadual de Saúde e um do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS.

O CAERP terá como Coordenadora a Secretária de Estado de Saúde, o qual será substituída nesta função, em suas ausências e impedimentos, pelo segundo representante da Secretaria de Estado de Saúde.

As reuniões do CAERP serão gravadas em vídeo e registradas em memória de reunião, devendo suas deliberações, quando necessário, serem formalizadas por meio de Resoluções publicadas no Diário Oficial do Estado.