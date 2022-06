Lutador acreano participará do maior evento de MMA da América Latina

O lutador acreano Paulo Victor Santos da Silva, de 18 anos, vai participar neste próximo domingo, 19, em Manaus (AM), do maior evento de Artes Marciais Mistas (MMA) da América Latina, o Jungle Fight. Ele vai competir com Chico Doido na Arena Amadeu Teixeira a partir das 16 horas (horário do Acre).

O evento já revelou vários campeões do UFC, como Lyoto Machida, Renan Barão e Deivison Figueiredo. Paulo Victor tem três vitórias no MMA amador no Rio de Janeiro (evento Arena Global), 4 vitórias no MMA Profissional, sendo 3 no Náuas Combat em Cruzeiro do Sul e 1 no Win Fight em Rio Branco, além de campeonatos de Jiu-Jitsu e Taekwondo.

Ele é cria do Projeto Social Campeões em Ação, do Náuas Combat, de Cruzeiro do Sul, onde entrou com 13 anos de idade como aluno do projeto social da academia e não paga mensalidade.

Seu treinador, Márcio Morais, diz que logo que entrou na academia, Paulo Victor se destacou. “Desde que ele começou no projeto, há 5 anos, foi notório seu talento e dedicação. Acreditamos na vitória dele em Manaus, o que deverá impulsionar a carreira do Paulo Victor, concluiu.