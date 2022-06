Gladson avança no PP para consolidar reeleição

O governador Gladson Cameli deu mais um passo dentro do PROGRESSISTAS para consolidar sua reeleição. Cinco prefeitos, deputados estaduais que a senadora Mailza Gomes alardeava como sendo parte de sua base, declararam apoio ao governador para que ele assuma a presidência do partido e, consequentemente, a formação de coligações que contribuam para sua reeleição.

A princípio, a direção nacional do partido havia declarado apoio integral ao desejo de Mailza de continuar na presidência e de concorrer ao Senado. Porém, o partido está sem diretoria desde o vencimento do prazo dos atuais componentes. Isto, de acordo com informações contidas no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Diante da radicalização da senadora acreana em manter sua posição e disposição, iniciou-se um movimento organizado pelo Palácio para que o governador assumisse a direção regional. Consta que haverá uma reunião de Gladson e Mailza com o ministro da Casa Civil, senador Ciro Nogueira, para uma solução final. Na guerra entre os dois, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, decidiu renunciar à vice-presidência favorecendo um acordo provável.

“Se você não me conhece, nunca conversou comigo e me odeia é porque tem inveja de mim”. (Bob Marley)

. A pressão sobre servidores nas prefeituras do interior tem aumentado para que votem nos candidatos ungidos pelos gestores.

. Quem não se disputar sendo cargo em comissão a porta da rua é a serventia da casa (o que é perfeitamente compreensível), porém, servidor de carreira, não!

. Perseguição, também não!

. Tarauacá é um barril de pólvora!

. Sena Madureira, idem!

. O governador Gladson Cameli reagiu bem ao que ele chamou de “uso político” da morte de crianças no PS por parte de adversários políticos.

. Os seus seguidores esperavam por uma reação dele e ela veio em tom bastante firme.

. “É pecado”, salientou!

. O senador Márcio Bittar (União Brasil) faz exatamente o que o rei Salomão falou:

. Há tempo para todo o propósito, inclusive, o de calar-se, de ficar em silêncio.

. O pastor Celso Gosta declarou apoio à eleição de Jorge Viana ao Senado.

. Está sendo apenas agradecido, nos governos de Jorge Viana muitas igrejas evangélicas tinham apoio, espaço e participação.

. Nem por isso, o mundo vai se acabar!

. Na verdade, essa radicalização política não leva a lugar nenhum, uma grande baboseira que, no futuro, muitos terão vergonha das posições radicais que assumiram.

. É sempre assim!

. “Eu era muito jovem”.

. Bom dia!