Em Xapuri, Ponte da Sibéria tem a primeira perfuração realizada

A Polícia Nacional do Peru (PNP) recuperou, na madrugada desta quarta-feira,15, na cidade de Puerto Maldonado, o veículo Hyundai/HB20S, furtado em janeiro deste ano, em uma residência, no bairro Morada do Sol, em Rio Branco.

A ação da polícia peruana também se deve à instalação do Gabinete de Gestão Integrada de Fronteira Internacional (GGIF-I), ocorrida em 26 de maio deste ano, em ato solene realizado na Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), que visa potencializar ainda mais a integração das forças de segurança do Brasil e Bolívia. Na oportunidade, autoridades da Polícia Nacional do Peru participaram como ouvintes, na perspectiva de adesão à iniciativa da Sejusp.

Logo nas primeiras horas desta quarta-feira, o titular da Sejusp, coronel Paulo Cézar Rocha dos Santos, enviou mensagem à polícia peruana, parabenizando pelo êxito da ação e agradecendo ao major-PNP, Oscar Daniel Sosa, “por sua dedicação e integração de esforços para combater os crimes transfronteiriços”, reafirmando sua intenção “de seguir buscando, no dia a dia, somar esforços com a Força Pública do Peru, no combate à criminalidade”.

Do lado brasileiro, toda a ação de recuperação de mais esse veiculo (produto de furto) foi monitorada pelo coordenador do GGIF-I/GEFRON AC, coronel Glayson Dantas.

De acordo com o GGIF-I/GEFRON, neste momento, as autoridades trabalham na efetivação dos trâmites legais para o proprietário reaver seu veículo.