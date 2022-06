Saúde de Rodrigues Alves recebe três novos médicos

O Sindicato dos Bancários fechou durante uma hora e meia a agência do Bradesco de Cruzeiro do Sul, na manhã desta terça-feira, 14, usando uma corrente, e em vez de 8 horas o atendimento ao público teve início às 8h30. O protesto é motivado pelo deficiente atendimento prestado ao público.

O vice-presidente do Sindicato dos Bancários do Acre, que é vereador no município, Elter Nóbrega, diz que a medida foi uma forma de protesto contra a demissão de vários funcionários e a não contratação de novos servidores, o que compromete a qualidade do atendimento à população.

“Fechamos como forma de chamar atenção da direção do banco porque os clientes têm um péssimo atendimento. Do ano passado até agora demitiram 5 servidores e só contrataram 2, e há uma defasagem de 7 funcionários. Atualmente, a agência só tem 9 funcionários para atender a população, e em dias de pagamento de benefícios e outros, é um caos”, relata Elter, afirmando que novas manifestações serão feitas.

O gerente do Bradesco de Cruzeiro do Sul, Farid Milet, diz que 3 funcionários foram demitidos e 1 foi admitido. Ele diz que novas contratações serão feitas.

“A direção em Rio Branco já me passou que em julho vão ser feitas novas contratações. Nós passamos para a direção informações sobre as peculiaridades da região onde é grande a importância do atendimento presencial porque as pessoas têm dificuldade em acessar os dispositivos eletrônicos do banco e a internet não tem muita qualidade”, cita afirmou o gerente.