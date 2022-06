Palácio faz reunião para neutralizar ofensiva da oposição por causa da morte de crianças

Em meio a crise vivenciada na saúde, após a morte de 9 crianças, em decorrência do vírus sincicial respiratório, o governo convocou na última segunda-feira, 13, uma reunião de emergência com os deputados estaduais da base governista da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac). A reunião foi organizada pelo chefe da Casa Civil, Jonathan Donadoni.

Segundo informações, apuradas pela reportagem do ac24horas, o encontro foi realizado para municiar os parlamentares da base do governo de Gladson Cameli acerca do trabalho que vem sendo feito pela equipe de saúde para combater o vírus e evitar novos óbitos como e consta no relatório da comissão de saúde do parlamento que, no último domingo, 12, que estiveram na enfermaria pediátrica do Pronto-Socorro e detectaram falta de leitos e medicamentos no maior hospital de emergência do Acre.

Em contato com o chefe da Casa Civil, Jonathan Donadoni, ele confirmou a reunião e disse que o foco era apresentar aos deputados o plano de saúde da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre). “Para que os membros da base soubesse o que o governo já havia feito para lidar com as síndromes respiratórias”, declarou.

Questionado acerca dos calorosos debates que devem ocorrer entre a base e oposição na sessão deliberativa da Assembleia Legislativa nesta terça-feira, 14, o chefe da Casa Civil contou que, prevendo o embate, o governo se antecipou e promoveu o encontro – visando as articulações e alinhamento neste momento de crise.

Participaram da conversa na Casa Civil, a secretária de saúde, Paula Mariano, a subsecretária Muana Araújo, os deputados estaduais da base governista – com exceção dos deputados Meire Serafim e Cadmiel Bonfim.