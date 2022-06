Deputados batem-boca e mães de crianças mortas protestam na Assembleia Legislativa

Os casos de síndrome gripal não estão afetando apenas o atendimento no pronto-socorro de Rio Branco. As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e unidades básicas também estão apresentando considerável aumento de pais com seus filhos em busca de atendimento médico.

A reportagem do ac24horas percorreu algumas das principais unidades de saúde da capital e constatou quase todas lotadas e a reclamação da demora de atendimento por parte dos usuários. Na UPA da

Sobral, por exemplo, em maio, cerca de 31 crianças com síndrome gripal foram atendidas em todo o mês. Mesmo sem ter números definidos e ainda nem ter chegado na metade de junho, o aumento é perceptível. “Considerando que hoje ainda são 13 e mesmo hoje à tarde nós estando com quatro clínicos, a gente percebe que a procura por atendimento pediátrico é muito grande e a grande maioria é de crianças com síndrome gripal”, diz Simone Prado, gerente da UPA da Sobral. A unidade voltou a registrar um caso de Covid-19.

Já na UPA do 2º Distrito, a história se repete. De acordo com Uálison Pontes, gerente de enfermagem da unidade de saúde, o aumento é considerável nos últimos dias. “A gente viu que o fluxo aumentou muito e em alguns momentos a pediatria apresentou super lotação com os leitos lotados. Aqui nós recebemos pacientes de baixa e média complexidade”. Nesta segunda-feira, a UPA tinha apenas 4 leitos desocupados dos 14 existentes. Por conta do aumento dos casos, já uma previsão de aumento de leitos pediátricos.

O aumento dos casos de Síndrome Respiratória provocou o crescimento no número de pais em busca de vacina contra a Covid-19 para as crianças. Na URAP Maria Barroso, localizada na região da Sobral, a procura pela imunização estava muito baixa. Com os recentes casos, aumentou bastante a procura, como informa a coordenadora Heloise Almeida. “Isso serviu de alerta para os pais de que eles precisam estarem vacinando seus filhos. Estamos tendo uma grande procura pela vacinação.

Apesar de ainda não ser nada alarmante, a unidade, que realiza testes de Covid-19 apresentou o registro de novos casos. Desde março, a unidade não tinha realizado nenhum teste positivo. Já neste mês de junho foram realizados 90 exames, onde 6 foram positivos para a Covid-19.