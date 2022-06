Gladson X Jenilson, uma possibilidade!

As últimas pesquisas deram uma nova direção (e especulação) sobre a disputa eleitoral no Acre. A possibilidade do deputado estadual Jenilson Leite (PSB) ir para o segundo turno com o governador Gladson Cameli (PROGRESSISTAS). Alguns veem espaço para o crescimento da esquerda em função do racha na base dos que tomaram o governo do PT em 2018. É bom lembrar que cada eleição é uma eleição diferente, mas sempre estão imbricadas.

Na verdade, a teoria não é nova. Já foi ventilada pelo senador Márcio Bittar (União Brasil) como principal argumento para impedir que o senador Sérgio Petecão (PSD), o vice Rocha, a irmã Mara Rocha, Vanda Milani (PROS), Flaviano Melo e o restante do MDB romperem com a reeleição de Gladson Cameli. Para Bittar, tanto Petecão quanto Mara Rocha, apoiados por Vanda e o MDB, respectivamente, disputam os mesmos votos com Gladson que ele classifica como mais “conservador”.

Nesse caso, a esquerda pode se unir ao deputado Jenilson Leite que viria apoiado pela Federação PT/PCdoB e PV superando os votos de Petecão e Mara Rocha que disputam com Gladson. A pergunta é: Se a divisão entre os aliados para o Senado favorece Jorge Viana, por que o mesmo não ocorreria com Jenilson Leite se o PT decidir por abraçar sua candidatura e não ficar apenas remoendo o que aconteceu nas eleições de 2020 na capital?

“A soberba faz o grão de areia pensar que é montanha”. (Maurício P.)

. Se Jenilson Leite precisa do PT para chegar a um eventual segundo turno, o PT precisa do Jenilson para ajudar a eleger Jorge Viana para o Senado.

. A eleição será duríssima este ano, nada está definido.

. Aliás, ao que parece, o governador continua liderando apesar da pancadaria contra ele pelos ex- aliados e a oposição.

. Órgãos de fiscalização e controle precisam ficar atentos ao que acontece em prefeituras do interior por conta do uso e abuso da máquina pública em favor de candidatos.

. Aliás, é dever dos partidos e pré-candidatos também fiscalizar.

. Só lembrando que das eleições de 2018 três foram cassados, a saber: Os deputados estaduais Josa da Farmácia, a Dra. Juliana Rodrigues e o deputado federal Manoel Marcos.

. Ou a Justiça Eleitoral se impõe, ou pré-candidatos e partidos fazem uma verdadeira farra, um festival de crimes e irregularidades.

. A saúde agora é o alvo principal dos adversários do governador Gladson Cameli, tá rendendo.

. As UPAS estão abarrotadas de crianças e idosos com problemas respiratórios.

. De alguns anos para cá, parece que estamos vivendo o Apocalipse, a grande tribulação ou algo parecido.

. O que aconteceu com o indigenista e o repórter inglês no Vale do Javari (para quem não sabe não é tão longe de Cruzeiro do Sul) é bem previsível.

. Se não forem encontrados, muitas teorias serão criadas, vão virar filmes e documentários.

. A ex-senadora Marina Silva pode sim ser vice do Fernando Haddad, em São Paulo.

. Como diz o Silvio Martinello:

. O Acre é pobre, mas enjoado!

