Família Queiros do Acre ganha R$ 80 mil no programa Domingo Legal

Começa nesta segunda-feira, 13, um mutirão de atendimento com foco na saúde da mulher, realizado pelo governo do Estado em parceria com o Hospital de Amor. A ação acontecerá até o dia 14, em frente ao Palácio Rio Branco.

Na Unidade Móvel do Hospital de Amor, uma carreta que leva esses atendimentos, estarão oferecendo exames de mamografia a mulheres com idades entre 50 a 69 anos, realização de preventivos do câncer de colo do útero (PCCU), a partir de 25 a 64 anos de idade, agendamentos para prevenção do câncer de boca para homens e mulheres, a partir de 35 anos fumantes ou consumidores de bebida alcoólica e ex-fumantes de até 20 anos de idade.

Haverá também avaliação para prevenção contra câncer de pele e, se necessário, encaminhamento para especialistas da área. A gerente do Hospital de Amor, Ana Maria Negreiros pediu que as mulheres e quem mais precisar, que participem da iniciativa.

“É muito importante que todos se previnam, porque a prevenção salva vidas, e é por isso que o Hospital de Amor está aqui, com muito amor, com muito carinho, com muita dignidade para salvar a vida de homens e mulheres acreanos, realizando esses atendimentos. Quero agradecer ao governo do Estado por essa parceria. Estaremos com a carreta na praça do Palácio para atender, principalmente, as mulheres da nossa capital”, destacou.