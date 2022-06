Acre tem 380 vagas para cursos superiores na 2ª edição do Sisu 2022

Ao todo, 380 vagas serão disponibilizadas em cursos na Universidade Federal do Acre (UFAC) para o segundo semestre de 2022, no Sistema de Seleção Unificado (Sisu). O edital foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) dia 3 de junho.

As inscrições começam dia 28 de junho e terminam dia 1º de julho no site do Sisu. O processo seletivo, acontecerá em uma única chamada, com o resultado regular divulgado dia 6 de julho e o prazo para a matrícula dos aprovados, durante os dias 13 a 18 de julho.

Para participar, o candidato precisa ter concluído o ensino médio, feito a edição de 2021 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e obtido nota maior que zero na redação.

Para se inscrever no Sisu 2022, o estudante deve acessar o Portal de Acesso Único; Informar o número de inscrição e a senha utilizada no Enem 2021; Confirmar os dados e Escolher dois cursos e a modalidade de ingresso.

As vagas ofertadas nesta edição, podem ser consultadas no site do Ministério da Educação (MEC).