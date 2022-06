Homem é preso com CNH falsa, arma branca e simulacro de arma de fogo

Uma equipe do Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM-AC) realizou uma fiscalização nessa sexta-feira (10) no Pronto-Socorro – maior referência para atendimento de urgência e emergência do Estado e detectou irregularidades. A fiscalização ocorre após as nove mortes de crianças pelo vírus sicencial respiratória.

Segundo o CRM, durante a visita no setor de pediatria pela presidente do CRM, Dra. Leuda Dávalos e pelo conselheiro diretor Dr. Virgílio Prado, acompanhados de funcionários do setor de fiscalização do CRM, foi verificado que no local de atendimento da pediatria, não há um consultório e, por isso, as crianças são atendidas no corredor da unidade. “O setor de pediatria do HUERB está em um espaço improvisado, inadequado para o que se propõe. O hospital passou por diversas reformas e ampliações ao longo dos últimos anos, mas a pediatria nunca foi contemplada. Esperamos sensibilizar a Sesacre da necessidade de melhorias amplas e urgentes”, relatou o conselheiro.

O CRM avisa que um relatório com os problemas detectados será elaborado pelo CRM e enviado, de maneira emergencial, à Secretaria Estadual de Saúde para que as devidas providências sejam tomadas.