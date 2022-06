Tratado como bibelô de prateleira

PARA COMEÇAR A CONVERSA: as principais lideranças do PT ainda não engoliram a candidatura do deputado Jenilson Leite (PSB) ao governo. Essa reação tem suporte na última eleição municipal, quando o PSB do deputado Jenilson Leite (PSB) esteve em peso sob as asas do governador Gladson Cameli, apoiando para prefeita da capital, Socorro Neri.

Na ocasião, o PSB tratou o PT como um cão sarnento, não o aceitando na chapa, o que levou os petistas a lançarem de última hora a candidatura do deputado Daniel Zen (PT) à PMRB, para não ficar sem candidato na capital. E falta com a verdade quem disser que é um assunto já resolvido. Em recente pronunciamento na ALEAC, o deputado Daniel Zen (PT), pontuou bem o episódio, ao situar que não há nada fechado entre o PT e o PSB.

O PT quer saber qual será o complemento do PSB numa aliança para o governo. Em que ajudaria as chapas de federal e estadual do PT? Qual a contribuição para a eleição ao Senado do Jorge Viana e do Lula a presidente? E, o possível apoio no futuro é alicerçado em bases de barro. Jorge Viana (PT) diz que disputará o Senado; que poderá apoiar a candidatura do Jenilson, mas se um fato novo acontecer que o favoreça, ele poderá sair candidato ao governo. Ou seja, é um apoio que não é um apoio fechado.

É como se a candidatura do deputado Jenilson Leite (PSB) a governador fosse um bibelô na prateleira, que pode ser tirado pelo PT a qualquer momento, para pôr outro objeto no lugar. O PT age como se estivesse no poder.

TEM QUE SER REGISTRADO

UM FATO tem que ser registrado. A candidatura do deputado Jenilson Leite (PSB) ao governo ter chegado aos dois dígitos, foi fruto de um esforço pessoal, de suas andanças, e o PT não colaborou até aqui com uma ruela.

OU ATA O DESATA

O BLOG tem informação de que está sendo acertada para o meado da próxima semana, um encontro em Brasília, do governador Gladson Cameli e da senadora Mailza Gomes (PP) com a cúpula do PP, para resolver de vez o impasse sobre quem comandará o partido na campanha.

CONVERSA MARCADA

O BLOG também tem a informação de que está marcada uma conversa, também, na próxima semana entre o Gladson e o Márcio Bittar, para aparar arestas. Muita coisa pode mudar até as convenções partidárias de julho, para registro oficial das chapas.

SÓ DE CIMA PARA BAIXO

SÓ DE CIMA para baixo, vindo determinação da direção nacional do PSDB, é que o partido poderia apoiar a candidatura da Mara Rocha (MDB) ao governo. Se depender da direção regional, as portas estão fechadas.

FÁBIO RUEDA

TENHO ouvido manifestações de apoio de lideranças sólidas à candidatura do médico Fábio Rueda (União Brasil) a deputado federal. É um nome em sedimentação.

BRECADA NA CAMPANHA

O CALENDÁRIO traçado pela candidata ao Senado pelo MDB, deputada federal Jéssica Sales, para uma série de compromissos políticos no Alto Acre, teve que ser brecado por ela ter contraído Covid. Só depois da recuperação, é que haverá um novo agendamento.

LEGIÃO DE CONVERTIDOS

HORDAS de candidatos fazem romarias para participarem de cultos nas igrejas evangélicas, posando de novos convertidos. Mal sabem que o voto dos evangélicos é mais quebrado do que arroz de terceira, não votam cerrado nem em quem o Pastor pedir.

O ADVERSÁRIO MORA EM CASA

O ADVERSÁRIO da chapa do PT a deputado federal, não é nem é nenhum candidato de partido fora do bloco da esquerda, mas alguém que mora na federação do PT-PCdoB-PV: deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB).

NOME PARA O GOVERNO

NÃO havendo ponto fora da curva o ex-prefeito Marcus Alexandre (PT) deve ser eleito deputado estadual, com expressiva votação, e é um nome que fica na vitrine do PT para as futuras eleições nas sucessões do prefeito Tião Bocalom ou do governador Gladson Cameli.

MEDIDA CORRETA

COM tantas mortes no momento de crianças por síndromes respiratórias na capital, foi uma medida cautelar acertada a do prefeito Tião Bocalom de suspender as aulas e o acesso às creches. Melhor prevenir do que remediar.

BRUTA SACANAGEM

A PESQUISA recente do Instituto Badra, fez uma bruta sacanagem para o Senado, ao não colocar na cartela o nome da senadora Mailza Gomes (PP), que é candidata, não importando que percentual atingiria.

BIRUTA DE AEROPORTO

A BIG-DATA colocou na sua cartela para governador o Jorge Viana (PT) e o Márcio Bittar (União Brasil), com potenciais de votos, mas que não são candidatos. O que desfoca a pesquisa. O instituto BADRA não pôs o nome da senadora Mailza Gomes (PP) na cartela do Senado. E, ela tem dito até aqui ser candidata. Este tipo de coisa deixa as pesquisas como biruta de aeroporto, sem rumo certo.

VINGANÇA É PRATO QUE SE COME FRIO

NÃO SEI DE QUE CABEÇA petista partiu querer pôr o Sibá Machado (PT), de vice na chapa do deputado Jenilson Leite (PSB), só pode ser troco devido o PSB ter se juntado ao Gladson, na eleição para a PMRB. Parece a aplicação do ditado: vingança, é um prato que se come frio.

QUEBRA A ESPINHA DA CHAPA

NADA contra a honorabilidade do Sibá Machado (PT), mas a sua inserção de vice modificaria a cara da chapa do Jenilson. O Sibá é um extremista de esquerda, e a cara da chapa do Jenilson é a de ser uma esquerda sem ranço.

UM DADO IMPORTANTE

E, há um dado importante para ser lido, o Sibá Machado não acrescentaria nada à chapa de governo do deputado Jenilson. Diferente do que sendo o deputado Jonas Lima (PT), que tem votos no Juruá, onde o PT está mal das pernas.

PRENÚNCIO QUE VAI MAL

ALÉM das pesquisas normais, o presidente Jair Bolsonaro deve ter pesquisas internas, que mostram ele estar mal na avaliação popular. Seu comportamento agressivo contra o voto eletrônico, contra o TSE, STF, é um sinal de quem sabe que está perdendo a eleição. Se estivesse bem o seu comportamento seria outro.

NÃO ELEGE

A MOVIMENTAÇÃO para fazer uma grande manifestação no 7 de Setembro para ataques à justiça eleitoral (por cujas regras foi eleito) pode dar muita gente, mas será o pessoal de dentro da sua bolha de apoio, insuficiente, para a sua reeleição.

FRASE MARCANTE

“O Mal ou bem que fazemos aos outros reverte sobre nós”. Marques de Maricá.