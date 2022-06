Áudio vazado mostra diretora falando do caos no PS para secretária: “chegamos ao limite”

Em um diálogo “desesperador” a diretora do Pronto-Socorro, Dora Vitorino, reclamou com a secretária de saúde, Paula Mariano, na última quarta-feira, 11, sobre o cenário “desolador” vivido dentro do maior hospital de referência em Rio Branco. Segundo ela, somente na madrugada de quarta, cerca de três crianças estavam entubadas aguardando por uma vaga de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em decorrência da Síndrome respiratória aguda grave – SARG – ocasionado pelo vírus sicencial respiratório.

No áudio, obtido pela reportagem do ac24horas, Vitorino alegou que a falta de “medidas emergências” – como falta de leitos de UTI pediátrica, acabou gerando uma discussão entre os profissionais de saúde. “Secretária [Paula Mariano] o doutor Osório me ligou desesperado. Estava com duas crianças entubadas e o SAMU chegando com outra entubada e não havia onde colocar. Eles disseram que a gente não tinha culpa disso e que tínhamos que resolver”, comentou.

A gestora do PS mostrou descontentamento e afirmou que não estava sabendo lidar com a situação que, somente foi avisada a sociedade na quarta, em coletiva de imprensa no auditório do hospital. “Ele [Osório] me ligou me pedindo ajuda, sem saber o que fazer, eu não sei o que fazer. A única forma de resolver isso é reivindicando. Sinceramente, eu não tenho o que fazer secretária”, desabafou.

Dora, cobrou uma solução para o problema que já ceifou 9 crianças, sendo 4 apenas no início de junho. De acordo com a diretora, houve uma reunião no dia 2 de junho – contudo, uma semana depois, o governo ainda não tinha criado soluções efetivas.

“Já se passaram seis dias, e muito tempo para quem estava com urgência naquele dia [2 de junho] com paciente entubado. Nós dentro do Pronto-Socorro não temos o que fazer para colocar as crianças, não temos de jeito nenhum. Tudo que tinha de fazer dentro do hospital, a gente já fez. Chegamos no limite”, ressaltou.

Ouça o áudio: