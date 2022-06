Polícia Federal prende secretário adjunto de agricultura de Cruzeiro do Sul por peculato

O 6° Batalhão da Polícia, com base Militar em Cruzeiro do Sul e composto pelos cinco municípios do Vale do Juruá, recebeu 21 novos policiais militares. Com o aumento do efetivo, o comando reforçou o policiamento, completou guarnições e criou novas patrulhas como a Maria da Penha.

O comandante do 6° Batalhão, tenente coronel Edvan Rogério, cita que a Patrulha Maria da Penha vai acompanhar mulheres que têm medidas protetivas determinadas pela justiça em decorrência de violência doméstica.

Com relação aos demais municípios do Vale do Juruá, segundo o militar, todos serão beneficiados com o reforço do efetivo.

“Em Rodrigues Alves e Mâncio Lima nós completamos o efetivo e em Porto Walter e Marechal Thaumaturgo nós fazemos o rodízio bimestral”, explica.

Em agosto o 6° Batalhão vai receber mais 12 policiais militares e em janeiro de 2023 mais PMs, mas o comando ainda não tem conhecimento do quantitativo que será enviado para o Vale do Juruá. Dos 21 novos policiais militares do Vale do Juruá, só 2 são mulheres.