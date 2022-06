Fase municipal dos Jogos Escolares é aberta em Porto Walter

A Expojuruá deste ano, que será realizada de 1° a 4 de setembro em Cruzeiro do Sul, deverá superar a última feira realizada em 2019, quando o evento contou com mais de 150 empreendedores e teve um faturamento de R$ 5 milhões. A aposta é da Associação Comercial do Juruá.

Este ano, em vez da Avenida Mâncio Lima, a feira será realizada no estacionamento do estádio Arena do Juruá na AC-405.

“Eu creio que o faturamento será maior sim. O espaço cresceu e esperamos um número acima de 150 expositores”, pontuou o presidente da Associação, Luís Cunha.

A associação é que vai fazer os contratos de locação dos espaços da feira, mas segundo Cunha ainda não há previsão para o início das inscrições.

“Ainda não temos prazo para início dos cadastros, mas o que podemos dizer é que os preços serão os mesmos de 2019. Não haverá reajuste”, garantiu.