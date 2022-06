Comércio varejista do Acre vende 2,6% a mais no mês de abril

O Instituto Badra Comunicação também divulgou nesta sexta-feira, 10, a nova pesquisa com os números atualizados da corrida presidencial nas eleições 2022 – que ocorre em outubro.

A polarização entre os dois principais candidatos ao posto de Chefe do Palácio do Planalto de 2023 a 2026 está bem evidente também no Acre. Segundo os dados avaliados, os números mostram que o “Bolsonarimo” deverá imperar novamente em solo acreano a exemplo de 2018. No cenário estimulado, o presidente Jair Bolsonaro (PL) lidera com 47,4%, já o ex-presidente Lula (PT) aparece com 29,1%, seguido de Ciro Gomes (PDT) com apenas 4,9%.

Em quarto vem André Janone com 1,6%. Na sequência, a pesquisa revela que Vera Lucia, Simone Tebet, Pablo Marçal, Sofia Manzano, Eymael, Leonardo Péricles e Luciano Bivar, ambos aparecem com menos de 1%. Brancos e nulos somam 10,2% e não sabem responder 4%.

A pesquisa da Badra ouviu 1.056 pessoas entre os dias 27 a 29 de Maio. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. O estudo está registrado no Tribunal Eleitoral do Acre com o número BR-03966/2022.